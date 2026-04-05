Tuyển thủ U23 Việt Nam tỏa sáng, CLB Ninh Bình thắng sát nút HAGL

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Ninh Bình diễn ra khá sôi động. Ngay đầu trận, HAGL đã sớm vượt lên dẫn trước. Phút 11, đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, Đình Lâm đệm bóng một chạm rất hay, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm của Ninh Bình, ghi bàn giúp HAGL mở tỷ số 1-0.

Trước đó 5 phút, Cao Hoàng Minh của HAGL sút bóng làm bó tay thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng bóng dội xà ngang.

Sau bàn thua, đội khách đẩy cao đội hình tấn công mạnh. Phút 24, cựu cầu thủ của HAGL đang khoác áo Ninh Bình là Trần Bảo Toàn đánh đầu từ khoảng 5m, đưa bóng dội xà ngang đội chủ nhà HAGL.

Đến phút 39, lại là Trần Bảo Toàn có pha đánh đầu hiểm hóc khác nữa, từ khoảng 8m. Nhưng lần này thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL bay người rất nhanh, cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Chỉ đến khi tuyển thủ U23 Việt Nam là Lê Văn Thuận được tung vào sân trong hiệp hai, Ninh Bình mới tìm được đường vào khung thành HAGL.

Phút 65, Lê Văn Thuận đi bóng lắt léo vượt qua 3 cầu thủ HAGL. Anh va chạm với một hậu vệ đội chủ nhà trong khu vực 16m50. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR, cho Ninh Bình được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, Geovane sút chính xác, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Ninh Bình.

Chưa dừng lại tại đây, phút 83, Lê Văn Thuận có tình huống đi bóng và sút bóng rất kỹ thuật từ khoảng 20m, đánh bại thủ môn xuất sắc Trần Trung Kiên, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình.

Thắng trận này, Ninh Bình có 31 điểm, kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội 13 điểm. Ninh Bình vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 còn HAGL có 15 điểm, đứng thứ 12, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 3 điểm.