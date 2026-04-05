Đình Bắc giải cơn khát bàn thắng ngoạn mục bằng cú đúp đầy cảm xúc

Tối 4/4, trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội tiếp đón Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2025-2026. Trước đối thủ đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và chủ động thế trận.

Ngay phút thứ 7, đại diện Thủ đô sớm khai thông thế bế tắc. Từ đường chọc khe tinh tế của Quang Hải, Stefan Mauk băng xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho CLB Công an Hà Nội.

Phút 24, Stefan Mauk tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn khi xâm nhập vòng cấm và tung cú vẩy má kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, khiến thủ thành Văn Toản của SHB Đà Nẵng chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Hai bàn thắng đến khá dễ dàng giúp sự tự tin của đội chủ nhà dâng cao trước đối thủ thuộc nhóm cuối bảng.

Trên khán đài, người hâm mộ cũng kỳ vọng Đình Bắc sẽ “giải hạn”, khi mùa giải V-League năm nay anh vẫn chưa có bàn thắng nào.

Và điều người hâm mộ chờ đợi đã đến. Phút 30, tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà khi Minh Phúc phất bóng nhanh để Đình Bắc băng xuống.

Thủ thành Văn Toản lao ra khỏi vòng cấm nhưng phá bóng hụt, tạo điều kiện để Đình Bắc dễ dàng ghi một trong những bàn thắng “nhàn” nhất sự nghiệp. Đây cũng là kết quả trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Thủ thành Nguyễn Filip cũng thi đấu ấn tượng khi liên tiếp có những pha cản phá chính xác, góp phần giữ vững thế trận cho đội chủ nhà.

Đầu hiệp hai, SHB Đà Nẵng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Từ tình huống phạt góc, hậu vệ Vũ Văn Sơn bật cao không chiến, đánh đầu chính xác ghi bàn.

Phút 70, Leo Artur cắt bóng rồi tung đường chọc khe sắc sảo để Đình Bắc bứt tốc thoát xuống.

Đình Bắc tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn với pha dứt điểm chính xác, lần thứ hai đánh bại thủ thành Văn Toản.

Thời gian còn lại, đội chủ nhà ghi thêm một bàn ở phút 83 do công của Lê Văn Đô, qua đó ấn định chiến thắng đậm đà 5-1.

Với chiến thắng này, CLB Công an Hà Nội tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu V-League 2025-2026 khi có 44 điểm sau 17 vòng, tạo khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ hai là Thể Công, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận.