Xuân Son kêu oan, lên tiếng đòi phạt đền

Dù được thi đấu trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 18 V-League vào tối qua, CLB Nam Định vẫn gây thất vọng lớn. Sau 90 phút, đội bóng thành Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2. Trận thua này khép lại chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của CLB Nam Định.

Xuân Son cho rằng mình bị phạm lỗi trong vòng cấm (Ảnh: Xuân Son).

Sau trận đấu, tiền đạo Xuân Son đã lên tiếng kêu oan khi cho rằng mình xứng đáng được hưởng quả phạt đền. Xuân Son chia sẻ bài viết của một lãnh đạo CLB Nam Định đăng tải ghi lại tình huống tiền đạo gốc Brazil ngã trong vòng cấm ở phút 76.

Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam đã để lại biểu tượng đôi mắt đầy ẩn ý. Ở phía dưới bài viết, Xuân Son còn đăng tải bức hình bị Quang Kiệt bên phía Hoàng Anh Gia Lai tác động bằng tay để ngăn cản.

Trong tình huống này, Xuân Son đã phản ứng dữ dội với trọng tài chính Trần Trung Kiên. Sau đó, trọng tài đã tham khảo VAR nhưng không cho CLB Nam Định hưởng phạt đền.

Tranh cãi nổ ra liên quan tới vấn đề Quang Kiệt đã tác động đủ lớn để khiến Xuân Son ngã trong vòng cấm hay chưa.

Sau thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League với 24 điểm. Họ cách khá xa so với nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ 11 với 18 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm.