Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar

Chiều nay (4/6), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận thứ hai ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á gặp U19 Myanmar. Trận đấu này có thể quyết định trực tiếp tới tấm vé đi tiếp ở bảng A.

U19 Việt Nam giành chiến thắng trước U19 Timor Leste (Ảnh: VFF).

Trước trận đấu này, siêu máy tính Be Soccer đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của U19 Việt Nam. Theo đó, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi có 64,2% cơ hội chiến thắng. Hệ số bàn thắng kỳ vọng của U19 Việt Nam là 2.58.

Trong khi đó, U19 Myanmar có tỷ lệ thắng là 18,2%, với hệ số bàn thắng kỳ vọng là 1.34. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 17,6%.

Ở khả năng U19 Việt Nam giành chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với tỷ lệ 8,8%. Tiếp theo là tỷ số 3-1 với 7,6%. Còn ở khả năng U19 Myanmar giành 3 điểm, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 4,6%. Tỷ số hòa có khả năng xảy ra nhất là 1-1 với 6,9%.

Ở trận mở màn, U19 Việt Nam đã không gặp khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U19 Timor Leste. Tiền đạo Công Hậu là người hùng của U19 Việt Nam khi đóng góp cú hat-trick trong trận này.

U19 Việt Nam tích cực tập luyện trước trận đấu với U19 Myanmar (Ảnh: VFF).

U19 Myanmar lại không có khởi đầu tốt khi thất bại với tỷ số 0-3 trước đội chủ nhà U19 Indonesia. Một chiến thắng trong trận đấu này sẽ giúp U19 Việt Nam tiến gần tấm vé đi tiếp.

Theo quy định của giải đấu, ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Theo thông tin từ lãnh đội U19 Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, toàn đội hiện duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt sau những ngày thi đấu, tập luyện tại Medan. Điều kiện sân bãi và thời tiết cũng không còn là trở ngại lớn khi các cầu thủ đã có thời gian thích nghi kể từ khi đặt chân tới Indonesia.

Dự đoán tỷ số U19 Việt Nam 2-1 U19 Myanmar.