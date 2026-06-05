Báo Indonesia, Thái Lan bình luận sau chiến thắng bùng nổ của U19 Việt Nam

U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 5-0 ở giải Đông Nam Á

“U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar, vượt qua U19 Indonesia”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Super Ball (Indonesia) sau chiến thắng 5-0 trước U19 Việt Nam. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi có lợi thế trước U19 Indonesia trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng A giải U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar (Ảnh: BG Sports).

U19 Việt Nam có cùng 6 điểm như U19 Indonesia nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Do đó, chỉ cần hòa đội chủ nhà U19 Indonesia trong lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chắc chắn có vé đi tiếp.

Theo tờ Super Ball, U19 Việt Nam hoàn toàn vượt trội trong trận đấu này. Những bàn thắng liên tiếp xuất hiện với đội bóng trẻ của Việt Nam như điều tất yếu. Trong khi đó, U19 Myanmar gần như không tạo ra mối nguy hiểm nào về phía khung thành của U19 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi đã tận dụng rất tốt lợi thế để giành chiến thắng đậm trước U19 Myanmar, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với U19 Indonesia.

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “Việc U19 Indonesia chỉ giành chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste đã khiến đội bóng gặp bất lợi trước U19 Việt Nam. Trước trận đấu quyết định, đội bóng xứ vạn đảo cùng có 6 điểm như U19 Việt Nam nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. U19 Indonesia buộc phải thắng U19 Việt Nam trong trận đối đầu quyết định mới giành vé đi tiếp”.

Trong khi đó, trang Krian Buriram (Thái Lan) bình luận: “U19 Việt Nam đã chứng minh vị thế số một Đông Nam Á. Họ đã xuất sắc giành chiến thắng 5-0 trước U19 Myanmar. Bóng đá Việt Nam chưa có dấu hiệu dừng lại. Họ xuất sắc ở mọi cấp độ”.

U19 Việt Nam chỉ cần hòa trước U19 Indonesia ở lượt trận cuối là giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: AFF).

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đưa ra ý kiến của mình. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

“Tôi không cảm thấy lạ. Đội U19 Việt Nam đã cùng nhau phát triển từ tuyến dưới. Họ quá hiểu nhau rồi”.

“Mặc dù đội tuyển Thái Lan là số một Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA nhưng thực tế, bóng đá Việt Nam mới là số một”.

“Tôi hy vọng U19 Thái Lan gặp U19 Việt Nam ở trận bán kết”.

“Bóng đá Việt Nam luôn có tính cống hiến cao. Dù ở bất kỳ cấp độ nào, họ cũng thi đấu hết sức”.

“Nếu U19 Việt Nam gặp U19 Thái Lan, chúng ta mới biết được sức mạnh thực sự của họ”.

Trong khi đó, trang Football Festival (Thái Lan) đã gọi chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar là “màn hủy diệt”.

Theo lịch, trận đấu quyết định giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6.

Bảng xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Wiki).