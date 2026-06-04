VFF lên tiếng sau chiến thắng 5-0 của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar

U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 5-0 ở giải Đông Nam Á

Chiều 4/6, đội tuyển U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar 5-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam (áo trắng) thắng đậm U19 Myanmar 5-0 (Ảnh: ASEAN Football).

Sau trận thắng nói trên, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam viết: “Đội tuyển U19 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng với tỷ số đậm 5-0 trước U19 Myanmar ở lượt trận thứ hai bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2026”.

“Kết quả này giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào trận “chung kết bảng” với chủ nhà U19 Indonesia”, VFF viết thêm.

Việc U19 Việt Nam ghi được đến 5 bàn vào lưới U19 Myanmar trong trận đấu vừa diễn ra ở sân Bắc Sumatra, tại Deli Serdang (Indonesia) là một bất ngờ, vì U19 Myanmar vốn không phải là đội quá yếu.

Dù vậy, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn tấn công rất trơn tru, trước khi chúng ta ghi hết bàn này đến bàn khác vào lưới đối thủ.

U19 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng A (Ảnh: VFF).

VFF phân tích: “Trước đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn U19 Timor Leste, U19 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương”.

“Ngay cả khi cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống ở những phút cuối trận, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn duy trì tinh thần thi đấu tích cực và không ngừng tìm kiếm thêm bàn thắng, qua đó chúng ta ấn định chiến thắng đậm 5-0 trước U19 Myanmar”, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh.

Sau 2 lượt đấu, ngoài việc có 6 điểm tuyệt đối, U19 Việt Nam còn ghi được đến 8 bàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào. Những thông số này sẽ rất quan trọng với đội tuyển U19 Việt Nam, để chúng ta tranh ngôi đầu bảng với chủ nhà U19 Indonesia vào ngày 7/6 tới đây.

VFF chia sẻ: “Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U19 Việt Nam không chỉ có điểm số mà còn có hiệu số bàn thắng bại rất thuận lợi để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A”.

“Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ đối đầu với chủ nhà U19 Indonesia, trong trận đấu được dự báo mang tính quyết định tới ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng bán kết”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo điều lệ của giải U19 Đông Nam Á 2026, các đội dẫn đầu mỗi bảng (có tổng cộng 3 bảng), cùng đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Chính vì thế, ngôi đầu bảng rất quan trọng với đội tuyển U19 Việt Nam.