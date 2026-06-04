Toàn bộ danh sách cầu thủ của 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026
(Dân trí) - Cùng điểm qua danh sách chính thức của 48 đội bóng tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico, Canada.
BẢNG A
CH Séc
Thủ môn: Lukáš Horníček (Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Prague)
Hậu vệ: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Prague), Tomáš Holeš (Slavia Prague), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Prague), David Jurásek (Slavia Prague), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)
Tiền vệ: Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod (Slavia Prague), Michal Sadílek (Slavia Prague), Hugo Sochůrek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzeň)
Tiền đạo: Tomáš Chorý (Slavia Prague), Adam Hložek (Hoffenheim), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
Huấn luyện viên: Miroslav Koubek
Mexico
Thủ môn: Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Hậu vệ: Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv Moscow), Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Israel Reyes (Club América)
Tiền vệ: Edson Álvarez (Fenerbahce), Orbelín Pineda (AEK Athens), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo Moscow), Érik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Cesar Huerta (Anderlecht)
Tiền đạo: Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), César Huerta, Armando González (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca)
Huấn luyện viên: Javier Aguirre
Nam Phi
Thủ môn: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Hậu vệ: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane (đều thuộc Sundowns), Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi (đều thuộc Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Samukele Kabini (Molde/Na Uy), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/Mỹ), Thabang Matuludi (Polokwane City), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/Mỹ), Ime Okon (Hannover/Đức)
Tiền vệ: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng (đều thuộc Pirates), Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane (đều thuộc Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela/Bồ Đào Nha)
Tiền đạo: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (đều thuộc Pirates), Lyle Foster (Burnley/Anh), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Chảo), Iqraam Rayners (Sundowns)
Huấn luyện viên: Hugo Broos
Hàn Quốc
Thủ môn: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)
Hậu vệ: Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Ki-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana)
Tiền vệ: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)
Tiền đạo: Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Son Heung-min (LAFC), Cho Gue-sung (Midtjylland)
Huấn luyện viên: Hong Myung-bo
BẢNG B
Bosnia & Herzegovina
Thủ môn: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)
Hậu vệ: Sead Kolašinac (Atalanta BC), Amar Dedić (SL Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep FK), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (US Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria), Nidal Čelik (Lens)
Tiền vệ: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos FC), Ivan Bašić (FC Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (FC Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Bröndby IF), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Armin Gigović (BSC Young Boys)
Tiền đạo: Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04)
Canada
Thủ môn: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC)
Hậu vệ: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)
Tiền vệ: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City), Jonathan Oscorio (Toronto FC), Nathan Saliba (R.S.C. Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC)
Tiền đạo: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Olywaseyi (Villarreal CF)
Qatar
Thủ môn: Shehab Ellethy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
Hậu vệ: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Oui (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)
Tiền vệ: Ahmed Fathy (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohamed Al-Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)
Tiền đạo: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shanan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)
Huấn luyện viên: Julen Lopetegui
Thụy Sĩ
Thủ môn: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)
Hậu vệ: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)
Tiền vệ: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)
Tiền đạo: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)
Huấn luyện viên: Murat Yakin
BẢNG C
Brazil
Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)
Hậu vệ: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg)
Tiền vệ: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth)
Huấn luyện viên: Carlo Ancelotti
Haiti
Thủ môn: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (Cosmos Koblenz)
Hậu vệ: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)
Tiền vệ: Carl Sainté (El Paso Locomotive), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)
Tiền đạo: Don Deedson Louicius (FC Dallas), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Ruben Providence (Almere), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortuné (Viezla), Lenny Joseph (Ferencváros)
Huấn luyện viên: Sébastien Migné
Morocco
Thủ môn: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
Hậu vệ: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, mượn từ Roma)
Tiền vệ: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
Tiền đạo: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Díaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
Huấn luyện viên: Mohamed Ouahbi
Scotland
Thủ môn: Angus Gunn (Nottingham Forest), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Rangers)
Hậu vệ: Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Everton), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Dom Hyam (Wrexham), Anthony Ralston (Celtic)
Tiền vệ: Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Napoli), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers)
Tiền đạo: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adams (Torino), George Hirst (Ipswich), Ross Stewart (Southampton)
Huấn luyện viên: Steve Clarke
BẢNG D
Australia
Thủ môn: Mat Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC)
Hậu vệ: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma Calcio 1913), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (NYCFC)
Tiền vệ: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (NYCFC)
Tiền đạo: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)
Paraguay
Thủ môn: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Olveira (Olimpia)
Hậu vệ: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscow), Jose Canale (Lanus), Gustavo Gomez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)
Tiền vệ: Damian Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Briaian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain)
Tiền đạo: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras)
Huấn luyện viên: Gustavo Alfaro
Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ môn: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Hậu vệ: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)
Tiền vệ: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Tiền đạo: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (FC Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)
Huấn luyện viên: Vincenzo Montella
Mỹ
Thủ môn: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England)
Hậu vệ: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Tiền vệ: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Tiền đạo: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Olympique Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alex Zendejas (Club América)
Huấn luyện viên: Mauricio Pochettino
BẢNG E
Curacao
Thủ môn: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
Hậu vệ: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
Tiền vệ: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Tiền đạo: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
Huấn luyện viên: Dick Advocaat
Ecuador
Thủ môn: Hernán Galíndez (Huraca), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (Liga de Quito)
Hậu vệ: Pervis Estupiñán (AC Milan), Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Joel Ordonez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Ángelo Preciado (Atletico Mineiro)
Tiền vệ: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Alan Minda (Atletico Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Jeremy Arevalo (Stuttgart), Kendry Páez (River Plate), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), John Yeboah (Venezia), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk), Gonzalo Plata (Flamengo)
Tiền đạo: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp)
Huấn luyện viên: Sebastián Beccacece
Đức
Thủ môn: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)
Hậu vệ: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Munich)
Tiền vệ: Jamal Musiala (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich)
Tiền đạo: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray)
Huấn luyện viên: Julian Nagelsmann
Bờ Biển Ngà
Thủ môn: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
Hậu vệ: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)
Tiền vệ: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)
Tiền đạo: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)
Huấn luyện viên: Emerse Fae
BẢNG F
Nhật Bản
Thủ môn: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Ōsako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
Hậu vệ: Yūto Nagatomo (FC Tokyo), Shōgo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen)
Tiền vệ: Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Wataru Endō (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishū Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg)
Tiền đạo: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Gotō (Sint-Truiden)
Huấn luyện viên: Hajime Moriyasu
Hà Lan
Thủ môn: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Hậu vệ: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Jurrien Timber (Arsenal)
Tiền vệ: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton)
Tiền đạo: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
Huấn luyện viên: Ronald Koeman
Thụy Điển
Thủ môn: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Hậu vệ: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Tiền vệ: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)
Tiền đạo: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)
Huấn luyện viên: Graham Potter
Tunisia
Thủ môn: Sabri Ben Hessen (ES Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien)
Hậu vệ: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (BSC Young Boys)
Tiền vệ: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismaël Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Belhadj Mahmoud (Lugano), Hannibal (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
Tiền đạo: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)
Huấn luyện viên: Sabri Lamouchi
BẢNG G
Bỉ
Thủ môn: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)
Hậu vệ: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Tiền vệ: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Tiền đạo: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukébakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
Huấn luyện viên: Rudi Garcia
Ai Cập
Thủ môn: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El-Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
Hậu vệ: Mohamed Hany (Al Ahly), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Tarek Alaa (ZED FC), Ramy Rabia (Al Ain), Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (Nice), Karim Hafez (Pyramids FC)
Tiền vệ: Marwan Attia (Al Ahly), Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mahmoud Trézéguet (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad (Al-Najma), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Haissem Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool)
Tiền đạo: Omar Marmoush (Manchester City), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona U19)
Huấn luyện viên: Hossam Hassan
Iran
Thủ môn: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis), Mohammad Khalifeh (Aluminium Arak)
Hậu vệ: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shojae Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)
Tiền vệ: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amirmohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)
Tiền đạo: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Eckert Ayensa (Standard Liège), Hadi Habibinejad (Chadormalou), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Amirhossein Mahmoudi (Persepolis), Kasra Taheri (Paykan), Mehdi Taremi (Olympiacos)
Huấn luyện viên: Amir Ghalenoei
New Zealand
Thủ môn: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)
Hậu vệ: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
Tiền vệ: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenić (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
Tiền đạo: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)
Huấn luyện viên: Darren Bazeley
BẢNG H
Cape Verde
Thủ môn: Vozinha (Chaves), Márcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego)
Hậu vệ: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK)
Tiền vệ: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense)
Tiền đạo: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir)
Huấn luyện viên: Pedro Leitão Brito
Saudi Arabia
Thủ môn: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al-Kassar (Al Qadsiah)
Hậu vệ: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thakri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al-Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr)
Tiền vệ: Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq), Mohamed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hejji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Ayman Yahya (Al Nassr)
Tiền đạo: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
Huấn luyện viên: Georgios Donis
Tây Ban Nha
Thủ môn: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)
Hậu vệ: Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid)
Tiền vệ: Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal)
Tiền đạo: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna)
Huấn luyện viên: Luis de la Fuente
Uruguay
Thủ môn: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
Hậu vệ: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (River Plate, mượn từ Flamengo)
Tiền vệ: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminese), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian de Arrascaeta (Fluminese), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club America)
Tiền đạo: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal)
Huấn luyện viên: Marcelo Bielsa
BẢNG I
Pháp
Thủ môn: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens)
Hậu vệ: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)
Tiền vệ: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
Tiền đạo: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)
Huấn luyện viên: Didier Deschamps
Iraq
Thủ môn: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
Hậu vệ: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
Tiền vệ: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
Tiền đạo: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
Huấn luyện viên: Graham Arnold
Na Uy
Thủ môn: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg SV)
Hậu vệ: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Ostigård (Genoa), David MOller Wolfe (Wolverhampton), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Fredrik André Bjorkan (BodO/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County)
Tiền vệ: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig)
Tiền đạo: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)
Huấn luyện viên: Ståle Solbakken
Senegal
Thủ môn: Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)
Hậu vệ: Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Krépin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Moussa Niakhaté (OL), Mamadou Sarr (Chelsea)
Tiền vệ: Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Idrissa Gana Gueye (Everton)
Tiền đạo: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)
Huấn luyện viên: Pape Thiaw
BẢNG J
Algeria
Thủ môn: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais), Abdelatif Ramdane (CS Constantine)
Hậu vệ: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star FC), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys), Aïssa Mandi (LOSC Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougaï (Espérance de Tunis)
Tiền vệ: Nabil Bentaleb (LOSC Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (FC Twente)
Tiền đạo: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Győr), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Riyad Mahrez (Al-Ahli)
Huấn luyện viên: Vladimir Petković
Argentina
Thủ môn: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)
Hậu vệ: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)
Tiền vệ: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea)
Tiền đạo: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atletico Madrid), Nicolás González (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale)
Huấn luyện viên: Lionel Scaloni
Áo
Thủ môn: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)
Hậu vệ: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
Tiền vệ: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)
Tiền đạo: Marko Arnautović (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK)
Huấn luyện viên: Ralf Rangnick
Jordan
Thủ môn: Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Noor Bani Attiah (Al-Faisaly)
Hậu vệ: Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Ehsan Haddad, Saed Al-Rosan, Saleem Obaid (Al-Hussein), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab, Anas Banawi (Al-Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Mohammad Abu Hasheesh (Al-Karma)
Tiền vệ: Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar), Ibrahim Saadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)
Tiền đạo: Mousa Al-Tamari (Rennes), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Ali Olwan (Al-Sailiya)
Huấn luyện viên: Jamal Sellami
BẢNG K
Colombia
Thủ môn: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
Hậu vệ: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
Tiền vệ: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jorge Carrascal (Flamengo), Jaminton Campaz (Rosario Central)
Tiền đạo: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)
Huấn luyện viên: Nestor Lorenzo
CHDC Congo
Thủ môn: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)
Hậu vệ: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
Tiền vệ: Théo Bongonda (Spartak Moscow), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutossamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock)
Tiền đạo: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)
Huấn luyện viên: Sébastien Desabre
Bồ Đào Nha
Thủ môn: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Lisbon), Ricardo Velho (Gençlerbirliği)
Hậu vệ: Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica)
Tiền vệ: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca)
Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincão (Sporting Lisbon)
Huấn luyện viên: Roberto Martínez
Uzbekistan
Thủ môn: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi)
Hậu vệ: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK)
Tiền vệ: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara)
Tiền đạo: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara)
Huấn luyện viên: Fabio Cannavaro
BẢNG L
Croatia
Thủ môn: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City)
Hậu vệ: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Munich), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Hamburger SV)
Tiền vệ: Luka Modrić (AC Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
Tiền đạo: Ivan Perişić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanović (Freiburg)
Huấn luyện viên: Zlatko Dalić
Anh
Thủ môn: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Hậu vệ: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)
Tiền vệ: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Tiền đạo: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)
Huấn luyện viên: Thomas Tuchel
Ghana
Thủ môn: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic)
Hậu vệ: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos), Elisha Owusu (Auxerre)
Tiền vệ: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)
Tiền đạo: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)
Huấn luyện viên: Carlos Queiroz
Panama
Thủ môn: Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)
Hậu vệ: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
Tiền vệ: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)
Tiền đạo: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa)
Huấn luyện viên: Thomas Christiansen