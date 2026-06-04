U19 Việt Nam đại thắng Myanmar, sẵn sàng chờ U19 Indonesia

U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 5-0 ở giải Đông Nam Á

U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước U19 Myanmar vào chiều 4/6, tại sân vận động Sumatera Utara Main (Indonesia). Các pha lập công của Tấn Dũng, Văn Hậu, Văn Bách, Duy Khang và Thiên Phú đã giúp đoàn quân của HLV Yutaka giữ vững mạch toàn thắng, tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu then chốt với chủ nhà U19 Indonesia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Việt Nam đã chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức các đợt tấn công từ hai biên, gây áp lực lớn lên hàng phòng ngự U19 Myanmar. Dù tạo ra nhiều cơ hội, phải đến phút 29, thế bế tắc mới được phá vỡ. Từ một tình huống phạt góc, Quốc Khánh đánh đầu chuyền vào trung tâm vòng cấm, tạo điều kiện cho Tấn Dũng bật cao đánh đầu nối cận thành, mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

Tấn Dũng ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: AFF).

Sau bàn thắng, các học trò của HLV Yutaka tiếp tục duy trì sức ép. Nỗ lực tấn công được đền đáp ở phút 45+2 khi cú sút của Duy Khang đập người cầu thủ Myanmar, bóng đến chân Công Hậu ngay trước khung thành. Tiền đạo mang áo số 9 dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.

Bị dẫn trước hai bàn, U19 Myanmar chủ động đẩy cao đội hình ngay đầu hiệp hai với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha triển khai tấn công của đội bóng này thiếu sự sắc bén và không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành U19 Việt Nam.

Ngược lại, U19 Việt Nam cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái. Phút 49, Công Hậu kiến tạo thuận lợi để Văn Bách tung cú sút từ sát vòng cấm, bóng đi qua chân hai cầu thủ đối phương và bay vào góc phải khung thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Thế trận càng trở nên thuận lợi cho U19 Việt Nam khi đội bóng áo đỏ được hưởng phạt đền ở phút 63. Duy Khang thực hiện cú dứt điểm chính xác vào góc phải khung thành, trong khi thủ môn Min Nyo đổ người sai hướng, gia tăng cách biệt lên 4-0.

Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Duy Khang (Ảnh: AFF).

Dù rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu, U19 Myanmar vẫn không thể tạo ra khác biệt. Ngược lại, U19 Việt Nam tiếp tục tận dụng tốt các tình huống cố định để ghi thêm bàn thắng. Phút 85, từ quả phạt góc của Duy Khang, Thiên Phú di chuyển thông minh rồi thực hiện pha đánh đầu lái bóng từ cự ly khoảng 6 m, ấn định chiến thắng 5-0.

Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam nối dài mạch toàn thắng tại vòng bảng, tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thầy trò HLV Yutaka sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp U19 Indonesia với tâm lý hưng phấn và quyết tâm cao nhất để giành ngôi đầu bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào bán kết.