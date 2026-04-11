CLB Nam Định trắng tay trên sân nhà, SL Nghệ An và Hải Phòng ghi dấu ấn

Tiếp đón HA Gia Lai trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở vòng 18 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 11/4, các cầu thủ Nam Định chơi tấn công tự tin ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc.

Tuy nhiên đội khách khiến các cổ động viên của đội chủ nhà có một phen thót tim khi làm tung lưới của thủ thành Nguyên Mạnh ngay phút thứ 15. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định có pha phạm lỗi của Batista trước đó.

HA Gia Lai (áo vàng) chơi tự tin trước chủ nhà Nam Định dù phải làm khách trên sân Thiên Trường (Ảnh: Quang Đương).

Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong những phút sau đó nhưng không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1. Bước sang hiệp 2, khi bóng chỉ vừa lăn được một phút thì HA Gia Lai bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số.

Lần này Batista cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén khi thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội rồi đi bóng kỹ thuật, trước khi tung ra cú dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Nam Định dồn lên tấn công và có được bàn gỡ hoà 1-1 vào phút 72. Từ một tình huống khá lộn xộn ở khu vực khung thành của HA Gia Lai, Lý Công Hoàng Anh tung ra cú sút rất căng không cho thủ thành Trung Kiên có cơ hội cản phá.

Phút 80, Xuân Son bị hậu vệ đối thủ kéo ngã trong vòng cấm, nhưng rất may VAR không cho rằng đấy là tình huống khiến đội khách phải chịu quả phạt đền. Chỉ một phút sau, HA Gia Lai tiếp tục tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự để lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Nam Định để thua HA Gia Lai sau những sai lầm của hàng phòng ngự (Ảnh: Quang Đương).

Đó là tình huống mà Ngọc Lâm dứt điểm từ rất xa, nhưng thủ thành Nguyên Mạnh bỏ khung thành dâng lên quá cao nên không kịp lui về cản phá. Bàn thắng của Ngọc Lâm cũng giúp đội nhà ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 11 và cách nhóm đua trụ hạng khá an toàn với 6 điểm.

Trong khi đó trận thua này khiến Nam Định tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026. Ở trận đấu giữa hai cặp đấu CLB Hải Phòng - CLB Công an TPHCM và CLB SL Nghệ An - SHB Đà Nẵng đều có chiến thắng thuộc về đội chủ nhà.

Hải Phòng tận dụng lợi thế sân nhà khi chủ động kiểm soát bóng với tỷ lệ lên tới 65%, liên tục dồn ép đối thủ. Đội bóng đất Cảng tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó có 10 lần trúng đích và 3 trong số đó trở thành bàn thắng.

Đây là trận đấu mà ngoại binh Joe Tagueu ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng, lần lượt ở phút 30 và phút 61 trước khi Phạm Trung Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 75. Chiến thắng này giúp CLB Hải Phòng giành lấy vị trí thứ 5 của chính CLB Công an TPHCM sau 18 vòng đấu.

Trong khi đó, SL Nghệ An chơi tự tin trước đội bóng đang xếp ở vị trí gần cuối bảng là SHB Đà Nẵng, nhưng mãi đến phút 60 họ mới có thể ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu nhờ pha lập công của Michael Olaha.

Sau 18 vòng đấu, SL Nghệ An xếp ở vị trí thứ 8, trong khi SHB Đà Nẵng có nguy cơ rớt hạng khi vẫn chật vật ở vị trí thứ 13, cùng có 12 điểm như đội cuối bảng là PVF-CAND nhờ hơn hiệu số.