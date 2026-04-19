Xuân Son giúp CLB Nam Định thắng SHB Đà Nẵng, SLNA hòa CLB Thanh Hóa

Sau khi từ chối HLV Trần Minh Chiến vào giờ chót, giữ lại HLV Nguyễn Đức Tuấn, SHB Đà Nẵng tiếp CLB Nam Định vào tối nay (19/4), với không ít áp lực về mặt tâm lý.

Đội khách chính là đội khởi đầu tốt hơn. Chính các cầu thủ Nam Định có bàn mở tỷ số ở phút 21. Trong pha bóng này, hậu vệ đội SHB Đà Nẵng phá bóng không tốt, bóng đến vị trí của Nguyễn Xuân Son.

Tiền đạo nhập tịch đang khoác áo CLB Nam Định có pha đánh đầu khá dễ dàng từ cự ly gần, ghi bàn giúp đội bóng thành Nam dẫn trước 1-0.

Khó khăn càng chồng chất cho SHB Đà Nẵng, khi họ phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một. Phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu đầu tiên, thủ môn Văn Biểu lao ra khỏi khu vực 16m50 và đấm bóng.

Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ thành bên phía đội SHB Đà Nẵng vì lỗi này. HLV Nguyễn Đức Tuấn buộc phải rút một cầu thủ ở phía trên, để thay bằng thủ môn Văn Toản.

Trong cảnh thiếu người, SHB Đà Nẵng bất ngờ có bàn san bằng tỷ số ở phút 51, nhờ pha lập công của ngoại binh Joel Brandon Lopez.

Nhưng không lâu sau đó, Nam Định tái lập thế dẫn bàn. Phút 61, Akolo có pha sút bóng tuyệt đẹp, đánh bại thủ môn Văn Toản, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nam Định.

Thua trận này, SHB Đà Nẵng tiếp tục chôn chân ở cuối bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, với chỉ 12 điểm sau 19 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Nam Định có 27 điểm, leo lên vị trí thứ 6.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay, SLNA hòa 1-1 với Thanh Hóa trên sân Thanh Hóa. Lê Văn Thắng ghi bàn giúp đội bóng xứ Thanh dẫn trước 1-0 ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp một. Đến phút 70, Mạnh Quỳnh san bằng tỷ số 1-1 cho SLNA.

Trong trận đấu này, SLNA phải nhận một thẻ đỏ, thuộc về Văn Khánh, sau pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền đạo Ngọc Mỹ của Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh hiện có 17 điểm, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng còn SLNA có 24 điểm, xếp hạng 8.