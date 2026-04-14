Phản ứng trọng tài, HLV Velizar Popov nhận án kỷ luật nặng từ VFF

Căn cứ báo cáo của Công ty VPF và Ban trọng tài VFF, Ban kỷ luật VFF áp khoản 1 Điều 58 Quy định kỷ luật, phạt HLV Popov 20 triệu đồng và đình chỉ 4 trận làm nhiệm vụ kế tiếp tại các giải đấu cho VFF, VPF tổ chức.

Trước đó, ở trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel gặp CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy hôm 10/4 (vòng 18 V-League 2025-2026), HLV Popov bức xúc vì học trò bị phạm lỗi. Đáng chú ý, HLV người Bulgaria vứt thẻ, quát tháo tổ trọng tài ở những phút cuối trận, khiến ông nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính.

HLV Popov phản ứng trọng tài ở trận đấu với CLB Thanh Hóa ngày 10/4 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Cụ thể, ở phút 90+1, cầu thủ Trương Thanh Nam có pha phạm lỗi với Wesley Nata sát đường biên. Ở vị trí rất gần tình huống, HLV Velizar Popov lập tức có phản ứng mạnh với trọng tài thứ 4 Ngô Duy Lân. Đến phút 90+3, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Popov vì những phản ứng gay gắt.

Quyết định này càng khiến HLV của Thể Công Viettel mất bình tĩnh, tiếp tục lao về phía trọng tài với thái độ giận dữ. Chỉ một phút sau, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa truất quyền chỉ đạo đối với HLV Popov.

Sau khi bị truất quyền chỉ đạo, nhà cầm quân này rời khu kỹ thuật trong trạng thái bức xúc, ném thẻ tác nghiệp về phía cabin.

Theo đánh giá của Ban kỷ luật VFF, HLV Popov vi phạm nghiêm trọng Quy định kỷ luật. Phản ứng của HLV Popov quá mức nên bị trọng tài xử lý cảnh cáo, sau khi bị xử lý tiếp tục tái phạm. Hành động ném thẻ khiến HLV này phải nhận thêm án kỷ luật nặng từ Ban kỷ luật.

Vắng HLV Popov là tổn thất lớn với Thể Công Viettel trong giai đoạn quan trọng sắp tới. Trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, đội bóng áo lính hiện đứng nhì với 38 điểm, kém CLB Công an Hà Nội 7 điểm, trong khi giải đấu còn 8 vòng đấu nữa là khép lại.