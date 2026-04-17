Hoàng Hên toả sáng, Hà Nội FC thắng đậm ở vòng 19 V-League

Chỉ sau 1 phút bóng lăn, đội khách Becamex TPHCM bất ngờ làm tung lưới Hà Nội FC ở trận đấu sớm thuộc vòng 19 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 17/4. Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường có pha đi bóng cực kỳ dũng mãnh từ giữa sân vượt qua hàng loạt cầu thủ của đội chủ nhà trước khi dứt điểm làm tung lưới thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Nguyễn Trần Việt Cường mở tỷ số cho đội khách chỉ sau một phút bóng lăn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ Hà Nội FC vẫn tự tin triển khai tấn công. Phút thứ 7, thủ thành Minh Toàn đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà sau pha dứt điểm của tiền vệ Hùng Dũng. Tuy nhiên ở phút 11, đội khách phải nhận quả phạt đền khi Milos Zlatkovic phạm lỗi với David Fisher trong vòng cấm.

Hoàng Hên ăn mừng bàn gỡ hoà 1-1 trên chấm phạt đền (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trên chấm 11m, tiền vệ Hoàng Hên dễ dàng đánh bại thủ thành Minh Toàn để gỡ hoà 1-1 cho đội nhà. Hà Nội FC tiếp tục duy trì thế trận tấn công mạnh mẽ. Phút 24, tiền vệ Hai Long tự tin dứt điểm trong vòng cấm giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1.

7 phút sau, hàng thủ đội khách mắc sai lầm trong việc cản phá bóng trong vòng cấm và để David Fisher dễ dàng dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Những phút cuối hiệp 1, thủ thành Minh Toàn đã phải làm việc vất vả để giúp đội nhà không nhận thêm bàn thua.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu tiếp tục nghiêng về phía đội chủ nhà. Phút 54, từ một pha tấn công nhanh bên cánh trái, Fisher dứt điểm trong tư thế không ai kèm trong vòng cấm nhưng thủ thành Minh Toàn vẫn kịp cản phá. Pha đánh đầu nối sau đó của Hoàng Hên lại đưa bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài một cách đáng tiếc.

Hai Long góp công với một bàn thắng ở phút 24 của hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 60, đội khách nuôi hy vọng giành điểm trở lại khi tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường tiếp tục toả sáng với bàn thắng thứ hai cho riêng mình để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Phút 65, lưới của đội khách Becamex TPHCM đã rung lên nhưng may mắn trọng tài xác nhận có tình huống việt vị của Daniel Passira trước đó. Dù vậy chỉ 3 phút sau, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền cho Đỗ Hoàng Hên đang ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm và tiền đạo gốc Brazil dứt điểm tinh tế giúp Hà Nội FC tái lập lợi thế dẫn trước hai bàn.

Hoàng Hên ghi bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho đội nhà (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 84, đội chủ nhà tiếp tục làm tung lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Phút 90, những nỗ lực của đội khách bị dập tắt khi trung vệ Thành Chung phải nhận thẻ đỏ trước khi trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 4-2 nghiêng về đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 33 điểm, rút ngắn cách biệt với đội nhì bảng Thể Công Viettel xuống còn 5 điểm. Ở vòng 19, Thể Công Viettel đối đầu Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Hai, Đậu Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Hoàng Hên, David Fisher

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Tuấn Cảnh, Hồ Tấn Tài, Việt Cường, Mạc Hồng Quân, Minh Khoa, Hugo Alves, Milos Zlatkovic, Oduenyi