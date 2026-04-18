Ninh Bình thắng đậm ngày HLV Bae Ji Won ra mắt, CLB Hải Phòng bất ngờ thua

HL Hà Tĩnh chơi đầy tự tin khi tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà ở trận đấu thuộc vòng 19 V-League diễn ra vào tối 18/4. Sau nhiều pha hãm thành, đội chủ nhà có được bàn mở tỷ số ở phút 20 khi Charles Ashimene phối hợp ăn ý với Trọng Hoàng trước vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại thủ thành Đình Triệu.

Đây là pha bóng có phần may mắn khi pha dứt điểm của Charles đập trúng chân hậu vệ đội khách đổi hướng và khiến thủ thành Đình Triệu không kịp đổ người cản phá.

Bị thủng lưới, các cầu thủ Hải Phòng nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng sự chắc chắn của hàng thủ phía HL Hà Tĩnh khiến đội khách buộc phải bước vào giờ nghỉ với việc bị dẫn bàn.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục gia tăng sức ép mạnh mẽ bên phần sân đối phương nhưng hàng phòng ngự lùi sâu của HL Hà Tĩnh lần lượt hoá giải các pha tấn công của đối thủ.

Bế tắc trong khâu xuyên phá, Hải Phòng đành chấp nhận trắng tay và nguy cơ tụt khỏi top 5 sau khi vòng đấu khép lại. Trong khi đó với 3 điểm quý giá giúp Hà Tĩnh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, tạm thời vươn lên nhóm an toàn và tạo đà tâm lý tích cực cho chặng đường còn lại.

Ở trận đấu giữa CLB Ninh Bình và PVF-CAND tiếp tục chứng kiến thắng lợi thuộc về đội chủ nhà, trong ngày tân HLV Bae Ji Won ra mắt. Khác với HL Hà Tĩnh, CLB Ninh Bình tạo ra thế trận một chiều trước đội bóng cuối bảng trong suốt trận đấu.

Sau hơn nửa giờ cố gắng phòng thủ, đội khách cũng bị thủng lưới ở phút 35 khi để cho Gia Hưng dễ dàng dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ môn Minh Long.

3 phút sau, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung toả sáng với pha xử lý bóng tinh tế trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ PVF-CAND dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 55, Võ Anh Quân tự tin thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm, nhưng Trọng Long đã có pha cản phá xuất sắc để giúp Ninh Bình giữ sạch mảnh lưới.

4 phút sau, đội khách lại thiếu may mắn khi pha dứt điểm của Thái Bá Đạt lại đưa bóng đập cột dọc ra ngoài một cách đáng tiếc. Ngay sau đó Anh Quân đã đưa được bóng vào lưới Đặng Văn Lâm, thế nhưng trọng tài xác định cầu thủ của PVF-CAND đã rơi vào thế việt vị.

Không ghi được bàn, đội khách lại phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 61 khi Lê Văn Thuận dễ dàng đệm bóng cận thành từ đường căng ngang thuận lợi của Fred Friday.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ PVF-CAND tiếp tục bế tắc trong các pha tấn công, đành chấp nhận để thua chung cuộc 0-3 và vẫn dậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026.

Trong khi đó chiến thắng này giúp Ninh Bình tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội xuống còn 8 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.