Đoàn Văn Hậu gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội

“CLB Công an Hà Nội chính thức thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1999 tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô bằng bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến năm 2029.

Việc giữ chân thành công hậu vệ số 5 cho thấy chiến lược phát triển bền vững và mục tiêu duy trì sức mạnh nòng cốt của Ban lãnh đạo CLB trong những mùa giải tới. Chúc Đoàn Văn Hậu tiếp tục duy trì phong độ cao, luôn mạnh mẽ trên sân cỏ và gặt hái thêm nhiều thành công cùng CLB Công an Hà Nội", CLB Công an Hà Nội thông báo.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đoàn Văn Hậu cho biết: "Trong suốt giai đoạn chấn thương dai dẳng, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và động viên từ lãnh đạo, huấn luyện viên cũng như đồng đội. CLB Công an Hà Nội là một tập thể có chiến lược rõ ràng và tham vọng vươn tầm khu vực, đó là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định tiếp tục gắn bó".

Doãn Hải My cùng Văn Hậu trong lễ ký gia hạn hợp đồng (Ảnh: N.N).

Văn Hậu là nhân tố quan trọng giúp CLB Công an Hà Nội vô địch V-League ngay ở mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên sau đó, anh gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Đầu năm 2026, Văn Hậu trở lại sân cỏ và nhanh chóng lấy lại vị trí chính thức ở CLB Công an Hà Nội, đồng thời được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Bangladesh và tái đấu Malaysia hồi tháng 3.

Bên cạnh Văn Hậu, CLB Công an Hà Nội cũng ký hợp đồng gia hạn với Trần Đình Trọng đến năm 2029. Ngoài ra, tiền đạo Alan Grafite và tiền vệ Lê Phạm Thành Long cũng được gia hạn hợp đồng, như một sự đảm bảo về tương lai để có thể tận tâm cống hiến cho đội bóng.