Xuân Son giúp CLB Nam Định hạ Ninh Bình, CLB Thanh Hóa hòa Hải Phòng

Trận derby Ninh Bình giữa hai đội Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường ở vòng 14 V-League 2025-2026 diễn ra rất hay. Bóng mới lăn 8 phút, đội khách Ninh Bình đã có bàn thắng mở tỷ số.

Xuân Son thường xuyên bị kèm chặt (Ảnh: Lâm Anh).

Trong pha bóng này, hậu vệ trái Thanh Thịnh di chuyển vào trung lộ, anh sút bóng đẹp mắt từ khoảng 25m, đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định, ghi bàn giúp Ninh Bình dẫn trước 1-0.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, nhà ĐKVĐ V-League đã thua tiếp bàn thứ hai. Phút 32, Văn Vĩ của Nam Định phá bóng, bóng trúng chân Hoàng Đức bên phía Ninh Bình rồi bay vào lưới, đội bóng cố đô Hoa Lư may mắn có bàn thắng dẫn trước 2-0.

Dù vậy, diễn biến sau đó của trận đấu này mới thực sự kịch tính. Phút 42, Tô Văn Vũ chuyền bóng từ phía phải, loại thủ môn Đặng Văn Lâm của Ninh Bình, để cho Chadrac Akolo đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Nam Định.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt ra sức tấn công mạnh. Phút 74, Văn Tới chuyền bóng từ phía phải, Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu đẹp mắt, ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho Nam Định. Đây là bàn thắng đầu tiên của Xuân Son tại LPBank V-League 2025-2026.

Xuân Son có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 (Ảnh: Lâm Anh).

Chưa dừng lại tại đây, phút 83, Xuân Son sút bóng dội chân hậu vệ đội khách, Kevil Phạm Ba có mặt kịp thời đá bồi, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Nam Định.

Đây là chiến thắng đánh dấu ngày HLV Vũ Hồng Việt trở lại với đội ĐKVĐ V-League Nam Định. Chiến thắng này giúp Nam Định có 15 điểm, tạm thoát khỏi nỗi ám ảnh rớt hạng.

Trong khi đó, Ninh Bình có 27 điểm, họ tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. CLB Ninh Bình đang bị đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội (35 điểm) bỏ xa.

Ở cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay (1/3), CLB Hải Phòng hòa Thanh Hóa 3-3. Hòa trận này, CLB Thanh Hóa có 13 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 3 điểm.