Xuân Son có pha bỏ lỡ cơ hội hiếm thấy trên bình diện bóng đá thế giới

Ở trận đấu giữa Nam Định và Hà Tĩnh trên sân Hà Tĩnh tối 5/4, thuộc vòng 17 V-League 2025-2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi một bàn thắng (phút 35), chuyền một đường chuyền quyết định giúp đồng đội ghi bàn (phút 48)

Xuân Son có pha bỏ lỡ khó tin ở cuối trận Nam Định gặp Hà Tĩnh thuộc vòng 17 V-League (Ảnh: Lâm Anh).

Ngoài ra, Xuân Son còn có một tình huống sút bóng trúng cột dọc trong hiệp một của trận đấu này, và đặc biệt là một tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tin nổi trong hiệp hai.

Phút 85, tiền vệ Kevin Phạm Ba của Nam Định đi bóng như lốc cuốn bên phía cánh phải, anh vượt qua hậu vệ đội Hà Tĩnh. Kevin Phạm Ba sau đó căng ngang tuyệt đẹp cho Xuân Son, đường bóng loại luôn thủ môn Thanh Tùng của Hà Tĩnh.

Bóng đến chân Xuân Son trong tình thế anh đối diện với khung thành trống, chỉ cách khung thành của đội Hà Tĩnh chỉ vài mét. Thế nhưng, chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay lại có pha đệm bóng bằng chân trái không chuẩn, bóng đi ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của những người có mặt trên sân.

Dù vậy, Xuân Son vẫn góp công lớn giúp CLB Nam Định có chiến thắng (Ảnh: Lâm Anh).

Đây là một trong những pha bỏ lỡ khó tin nhất tại V-League 2025-2026, đồng thời là pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hiếm thấy ngay cả trên bình diện bóng đá quốc tế. Càng khó tin hơn nữa, nó lại đến từ chân một trong những chân sút tốt nhất của V-League nhiều mùa giải liên tục vừa qua, vua phá lưới của AFF Cup 2024.

Dù sao, với pha ghi bàn và pha kiến tạo thực hiện trước đó, Xuân Son vẫn giúp đội Nam Định thắng chung cuộc 2-0. Đội bóng thành Nam vẫn giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Hà Tĩnh tối 5/4.

Nhờ chiến thắng trên sân của đội bóng miền Trung, Nam Định giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, sau 17 vòng đấu.