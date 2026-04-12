Cầu thủ HA Gia Lai ghi bàn thắng đẳng cấp thế giới

Phút 81 của trận Nam Định tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc vòng 18 V-League, tối 11/4, thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định mắc sai lầm.

Lương Thanh Ngọc Lâm ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho HAGL (Ảnh: CLB HAGL).

Thủ thành này chuyền bóng thẳng vào chân Lương Thanh Ngọc Lâm bên phía HAGL. Gần như ngay lập tức, Lương Thanh Ngọc Lâm vuốt bóng từ ngoài 30m, đưa bóng bay vồng qua đầu thủ môn Trần Nguyên Mạnh, lúc này đã lên hơi cao, trước khi bóng rơi vào khung thành của Nam Định.

Hầu như không có động tác thừa trong tình huống dứt điểm của Lương Thanh Ngọc Lâm. Cầu thủ của HAGL quan sát nhanh, sút bóng nhanh, bóng vừa đủ bay qua đầu thủ thành của đội Nam Định, rồi sau đó lại vừa đủ rơi vào lưới.

Đây là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL trước Nam Định, đồng thời giúp cho đội bóng phố núi tạm thoát khỏi nguy cơ rớt hạng. HAGL hiện có 18 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 6 điểm.

HAGL bất ngờ vượt qua CLB Nam Định trên sân đối phương (Ảnh: CLB HAGL).

Bàn thắng này khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến những pha ghi bàn của các ngôi sao có đẳng cấp thế giới.

Đặc biệt, nó khá giống với tình huống ghi bàn của cựu siêu sao Dejan Savicevic (người Nam Tư cũ) ghi cho AC Milan (Italy) vào lưới thủ môn Zubizarreta (người Tây Ban Nha) của CLB Barcelona (Tây Ban Nha), trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa giải 1993-1994. Trận này AC Milan thắng Barcelona 4-0.

Điều đáng chú ý, trong thời gian gần đây, các cầu thủ Việt Nam tại V-League rất hay sút xa và ngày càng ghi nhiều bàn thắng đẹp từ các pha sút xa như thế này. Bàn thắng của Lương Thanh Ngọc Lâm vào lưới đội Nam Định tối 11/4 là một trong những minh chứng cho sự thay đổi vừa nêu của các cầu thủ nội tại V-League.

Chi tiết này cũng phản ánh kỹ thuật và thể lực của các cầu thủ ở giải trong nước đã tốt hơn hẳn trước đây. Kỹ thuật và thể lực tốt giúp các cầu thủ ở V-League thực hiện được các tình huống khó mà trước đây họ ít thực hiện.