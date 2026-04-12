VFF thừa nhận trọng tài sai khi từ chối 11m cho Xuân Son, sắp ra án kỷ luật

Tình huống diễn ra ở phút 76 trong trận đấu giữa Nam Định FC và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường vào tối 11/4. Từ quả tạt bóng bên cánh phải, Xuân Son băng vào vòng cấm để đón bóng nhưng bị trung vệ Quang Kiệt tác động trong lúc bật nhảy. Điều đó khiến pha đánh đầu không thành công.

Ngay sau đó, bóng tìm tới chân của Văn Vĩ nhưng cầu thủ chạy cánh này lại không thể chiến thắng thủ môn Trần Trung Kiên.

Tình huống Xuân Son bị Quang Kiệt tác động và ngã trong vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: Xuân Son).

Xuân Son và các cầu thủ Nam Định phản ứng yêu cầu trọng tài thổi phạt đền. VAR vào cuộc kiểm tra. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên cũng trực tiếp xem lại video nhưng sau vài phút tham khảo, “ông vua áo đen” này từ chối quả phạt đền cho Nam Định.

Sau khi rà soát lại tình huống, Ban trọng tài VFF xác nhận đây là kết luật sai của trọng tài Nguyễn Trung Kiên. Hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã ghì vai, ngăn cản Xuân Son trong vòng cấm. Theo quy định, trọng tài Nguyễn Trung Kiên có nguy cơ bị “treo còi” ở V-League trong những trận đấu sắp tới.

Sau trận đấu, tiền đạo Xuân Son đã lên tiếng kêu oan khi cho rằng mình xứng đáng được hưởng quả phạt đền. Xuân Son chia sẻ bài viết của một lãnh đạo CLB Nam Định đăng tải ghi lại tình huống tiền đạo gốc Brazil ngã trong vòng cấm ở phút 76.

Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam đã để lại biểu tượng đôi mắt đầy ẩn ý. Ở phía dưới bài viết, Xuân Son còn đăng tải bức hình bị Quang Kiệt bên phía Hoàng Anh Gia Lai tác động bằng tay để ngăn cản.

VFF xác nhận trọng tài đã sai khi không thổi phạt đền cho CLB Nam Định (Ảnh: CLB Nam Định).

Tình huống này mở ra bước ngoặt trận đấu. Đó là thời điểm hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Chỉ hai phút sau đó, Ngọc Lâm đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League với 24 điểm. Họ còn cách khá xa so với nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ 11 với 18 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm.