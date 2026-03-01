CLB Thể Công thắng Hà Nội FC, CLB Công an TPHCM bất ngờ thua

Cả Thể Công Viettel và Hà Nội FC đều nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng của CLB Công an Hà Nội khiến thế trận trong khoảng hơn nửa giờ đầu tiên diễn ra cân bằng.

Thể Công Viettel giành chiến thắng sít sao trước Hà Nội FC nhờ bàn thắng duy nhất của Hữu Thắng ở phút 40 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 40, khi Hữu Thắng dứt điểm quyết đoán đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Quan Văn Chuẩn của Hà Nội FC bất lực cản phá và giúp đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số trước. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel chơi phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công nhanh khi Hà Nội FC buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà.

Hà Nội FC nỗ lực trong suốt hiệp 2 nhưng bế tắc trong việc làm rung mành lưới đội chủ nhà (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 70, đội khách suýt chút nữa có được bàn thắng gỡ hoà 1-1 nhưng pha bật cao đánh đầu của Daniel Passira lại đưa bóng đập trúng xà ngang bật ra ngoài một cách đáng tiếc.

Không ghi được bàn thắng, Daniel Passira lại khiến đội nhà gặp khó khăn khi nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 78 khi có tình huống không fair-play với cầu thủ đội chủ nhà ở sát đường biên.

Chiến thắng trước Hà Nội FC giúp Thể Công Viettel tiếp tục nuôi hi vọng đua ngôi vương với CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Việc chỉ còn chơi với 10 người khiến Hà Nội FC bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà và chấp nhận trắng tay trước Thể Công Viettel ở vòng 14 LPBank V-League 2025-2026.

Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel vươn lên vị trí nhì bảng và tiếp tục nuôi hi vọng đua tranh ngôi vương V-League mùa này khi kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội 7 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Cũng trong tối 1/3, CLB Công an TPHCM đối đầu với đội bóng cùng thành phố Becamex TPHCM với thế trận hết sức cởi mở. Đội khách chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tình huống tranh bóng của Xuân Mạnh và Khuất Văn Khang (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên, CLB Công an TPHCM cũng nhanh chóng đáp trả bằng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên, tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Dù vậy không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tình huống bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 62 khi đội khách bất ngờ được hưởng quả phạt đền khi VAR xác định Gia Bảo để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Trần Việt Cường dễ dàng đánh bại thủ thành Patrick Lê Giang để mở tỷ số cho đội khách.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phút 87, Tiến Linh có pha bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ thành Minh Toàn, khiến đội nhà để thua sít sao đối thủ với tỷ số 0-1.

Trận thua này khiến CLB Công an TPHCM tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 20 điểm sau 14 vòng đấu, trong khi Becamex TPHCM vươn lên vị trí thứ 9 với 15 điểm có được.