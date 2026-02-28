CLB Công an Hà Nội đánh bại HA Gia Lai, xây chắc ngôi đầu V-League

Tiếp đón CLB HA Gia Lai trên sân Hàng Đẫy ở vòng 14 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 28/2, đội chủ nhà Công an Hà Nội sớm bị thủng lưới chỉ ngay sau 6 phút bóng lăn. Rất may bàn thắng của Batista Junior đã bị trọng tài từ chối sau khi công nghệ VAR xác nhận có lỗi việt vị trước đó.

Lợi thế sân nhà giúp CLB Công an Hà Nội tạo sức ép tốt về phía khung thành đội khách, tuy nhiên các pha dứt điểm của Alan và Leo Artur đều không chính xác hoặc bị thủ thành Trung Kiên bắt gọn.

Các cầu thủ HA Gia Lai ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các cầu thủ của đội bóng Phố Núi cho thấy khả năng phòng ngự tốt cũng như các pha phản công nhanh hiệu quả. Phút 40, từ một pha phối hợp ở trung lộ, tiền đạo Batista Junior chuyền bóng thuận lợi cho Marciel Silva đánh bại thủ thành Nguyễn Filip để mở tỷ số cho đội nhà. Tỷ số 1-0 nghiêng về HA Gia Lai được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 66, từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Bùi Hoàng Việt Anh bật cao đánh đầu cận thành, tuy nhiên thủ môn Trung Kiên đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

Minh Phúc ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ba phút sau, Rogerio đón đường chuyền từ Quang Hải và dứt điểm tung lưới HA Gia Lai nhưng đáng tiếc bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 76 khi Leo Artur đón quả ném biên bên cánh trái của đồng đội rồi chuyền cho Minh Phúc dứt điểm căng trong vòng cấm gỡ hoà 1-1.

Rogerio Alves (phải) giúp CLB Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1 ở phút 82 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đến phút 82, đoàn quân của HLV Mano Polking lần đầu tiên vượt lên dẫn trước khi tiền đạo Rogerio Alves có hai pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm để làm tung lưới thủ thành Trung Kiên.

Phút 85, Đình Bắc suýt chút nữa giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-1, đáng tiếc pha dứt điểm của anh đưa bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài. Trong những phút cuối, đội khách dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hoà thì nhận đòn phản công nhanh của đội chủ nhà.

Rogerio Alves lập cú đúp và giúp đội chủ nhà ngược dòng đánh bại HA Gia Lai với tỷ số 3-1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Rogerio Alves nhận đường chuyền của Leo Artur và thoải mái dứt điểm trong pha đối mặt với thủ thành Trung Kiên để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 vào phút bù giờ 90+4.

Với chiến thắng này, CLB Công an Hà Nội đã xây chắc ngôi đầu bảng LPBank V-League 2025-2026 với 35 điểm, hơn đội nhì bảng là CLB Ninh Bình lên tới 8 điểm.

Đội hình xuất phát:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Đô, Quang Vinh, Thành Long, Đình Bắc, Quang Hải, Leo Artur, Alan.

CLB HA Gia Lai: Trung Kiên, Ngọc Lâm, Quang Kiệt, Jairo, Batista Junior, Thanh Sơn, Marciel, Phước Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Nhân, Du Học.