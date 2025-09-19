Tuyển futsal Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng loại giải châu Á

"Với cá nhân tôi, đây là một bảng đấu đầy thử thách. Có thể sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về trình độ các đội, nhưng theo tôi cả ba đối thủ đều là những đội bóng chất lượng. Chắc chắn đây không phải bảng đấu dễ dàng", HLV Diego Giustozzi phát biểu trong buổi họp báo ngày 19/9 trước thềm vòng loại futsal châu Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày mai (20/9).

Tuyển futsal Việt Nam ở buổi họp báo trước thềm vòng loại futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Tại vòng loại futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng E, cùng với các đối thủ là Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Lebanon, thi đấu tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu (Trung Quốc).

“Chúng tôi đã có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó là 10 ngày tập huấn ở Kuwait và Trung Quốc. Tôi nghĩ toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ lần này”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ về quá trình chuẩn bị của tuyển futsal Việt Nam trước mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.

Chiến lược gia người Argentina cũng thẳng thắn thừa nhận tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn khi bảng đấu có sự hiện diện của nhiều đối thủ mạnh, nhưng sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua vòng loại.

"Ban huấn luyện luôn cố gắng chuẩn bị cho các cầu thủ tâm lý thi đấu vững vàng. Tôi tin vào các học trò của mình, và chỉ cần họ tự tin là chính họ, chúng tôi sẽ không có vấn đề gì phải e ngại”, nhà cầm quân 47 tuổi cho biết.

Cũng tại buổi họp báo, đội trưởng Phạm Đức Hoà bày tỏ sự quyết tâm và tinh thần lạc quan của toàn đội. Anh nói: “Các cầu thủ chúng tôi đều nỗ lực hết mình với mục tiêu vượt qua vòng loại cùng số điểm tối đa và những màn trình diễn thuyết phục nhất.”

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp tuyển futsal Hồng Kông (Trung Quốc) vào 14h30 ngày 20/9, sau đó sẽ gặp Trung Quốc vào ngày 22/9 và Lebanon vào ngày 24/9.