Báo Malaysia bình luận khi đội nhà cạnh tranh nghẹt thở với U17 Việt Nam

Ở lượt trận thứ 4 bảng C vòng loại U17 châu Á, U17 Malaysia đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Singapore, còn U17 Việt Nam cũng thắng U17 Macau (Trung Quốc) với tỷ số 4-0. Như vậy, hai đội đang cùng có 12 điểm sau 4 trận nhưng U17 Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+26 vs +20).

U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng trước khi đối đầu với U17 Malaysia (Ảnh: Minh Quân).

Đây là cuộc đua rất hấp dẫn. U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Malaysia trong trận đối đầu quyết định vào ngày 30/11. Lợi thế đang thuộc về đoàn quân của HLV Cristiano Roland khi chỉ cần hòa là giành vé tham dự cúp châu Á.

Bình luận về cuộc đua giữa đội nhà và U17 Việt Nam, tờ Makan Bola viết: “Vòng loại giải U17 châu Á đang diễn ra khá sôi nổi. U17 Malaysia thắng U17 Singapore nhưng sau đó, U17 Việt Nam cũng đánh bại U17 Macau.

Chỉ có đội đứng đầu bảng mới giành vé tham dự giải U17 châu Á. Do đó, cuộc đối đầu giữa U17 Malaysia và U17 Việt Nam vào ngày 30/11 sẽ quyết định tấm vé duy nhất ở bảng C. Đó sẽ là trận đối đầu không khoan nhượng”.

Tờ Bharian giật tít: “U17 Malaysia tiến gần hơn tới giải U17 châu Á”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U17 Singapore là nạn nhân thứ 4 của U17 Malaysia ở vòng loại giải U17 châu Á. Trước đó, U17 Macau, U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Quần đảo Bắc Mariana đều thất bại trước thầy trò HLV Javier Jorda Ribera.

U17 Malaysia đã đi đúng hướng trong thời gian qua và tiến gần tới tấm vé tham dự giải U17 châu Á. Thử thách cuối cùng của U17 Malaysia là đội chủ nhà U17 Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận tranh ngôi đầu bảng và tấm vé tham dự giải U17 châu Á vào ngày 30/11”.

U17 Malaysia bám đuổi quyết liệt U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tờ Stadium Astro có bài viết: “U17 Malaysia cần một chiến thắng nữa để giành vé tham dự giải U17 châu Á”. Trong đó, họ thừa nhận U17 Malaysia đang bất lợi khi kém hiệu số bàn thắng bại trước U17 Việt Nam. Do đó, đoàn quân của HLV Javier Jorda Ribera bắt buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu quyết định với U17 Việt Nam mới giành vé tham dự giải châu Á”.

HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ cho trận đấu với Malaysia” Phát biểu sau chiến thắng trước U17 Macau, HLV Cristiano Roland cho biết: “Đúng như kế hoạch chúng tôi chuẩn bị trước trận đấu, các cầu thủ đã thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu. Tôi rất vui về điều đó. Ngoài ra, 23 cầu thủ luôn sẵn sàng vào thi đấu bất cứ thời điểm nào. Điều đó có được là nhờ các em đạt trạng thái thể lực tốt, ý thức chiến thuật hợp lý. Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội bóng cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng”. Ông Roland hy vọng toàn đội nâng cao sự tập trung, tính cẩn trọng khi gặp U17 Malaysia. Nhà cầm quân người Brazil cho hay: “Cũng như các trận đấu khác, U17 Việt Nam cần chuẩn bị, nghiên cứu các đối thủ thật kỹ. Ban huấn luyện sẽ cung cấp chi tiết thông tin để các cầu thủ hiểu hơn về đối thủ sắp tới. Đây như một trận chung kết với U17 Việt Nam. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho các học trò. U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng một cách tốt nhất, kỷ luật nhất”.