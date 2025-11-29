Kịch bản giúp U17 Việt Nam loại Malaysia, giành vé dự cúp châu Á

Chiến thắng 4-0 trước U17 Macau (Trung Quốc) trên sân PVF vào tối qua (28/11) đã giúp U17 Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng C vòng loại giải U17 châu Á. Sau 4 trận đấu, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cùng có 12 điểm như U17 Malaysia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+26 vs +20).

U17 Việt Nam tiến gần tới tấm vé tham dự cúp châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Đáng chú ý, chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền tham dự giải U17 châu Á. Do đó, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia chẳng khác nào trận chung kết của bảng đấu, xác định tấm vé tham dự cúp châu Á.

Trước thềm trận đấu này, U17 Việt Nam đang có lợi thế. Do hơn hiệu số bàn thắng bại trước U17 Malaysia nên thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần kết quả hòa trước “Bầy hổ” là hoàn thành mục tiêu. Trong trường hợp thất bại, nỗ lực của U17 Việt Nam từ đầu giải sẽ đổ sông đổ bể.

Lợi thế khác của U17 Việt Nam là sẽ được thi đấu trên sân nhà PVF. Nói cách khác, đội bóng của HLV Cristiano Roland đang hội tụ nhiều yếu tố để có thể vượt qua U17 Malaysia, giành quyền tham dự giải U17 châu Á.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã góp mặt ở 9 giải U17 châu Á trong quá khứ. Trong đó, kể từ năm 2016 tới nay, chúng ta liên tục có vé tham dự giải đấu này. Thành tích tốt nhất của U17 Việt Nam ở giải đấu này là giành vị trí thứ 4 ở giải đấu năm 2000.

U17 Malaysia là thử thách cuối cùng của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Phát biểu trước trận đấu quyết định với U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland cho biết: "U17 Việt Nam có 23 cầu thủ luôn sẵn sàng vào thi đấu bất cứ thời điểm nào. Điều đó có được là nhờ các cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt, ý thức chiến thuật hợp lý.

Họ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội bóng cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng".

Ông Roland hy vọng toàn đội nâng cao sự tập trung, tính cẩn trọng khi gặp U17 Malaysia. Nhà cầm quân người Brazil cho hay: “Cũng như các trận đấu khác, U17 Việt Nam cần chuẩn bị, nghiên cứu các đối thủ thật kỹ. Ban huấn luyện sẽ cung cấp chi tiết thông tin để các cầu thủ hiểu hơn về đối thủ sắp tới. Đây như một trận chung kết với U17 Việt Nam. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho các học trò. U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng một cách tốt nhất, kỷ luật nhất”.

Trận đấu quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra vào lúc 19h ngày 30/11. Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.