HLV U17 Việt Nam và Malaysia đồng loạt thể hiện quyết tâm phải thắng

Hiện tại, U17 Việt Nam có 12 điểm sau 4 lượt trận, hiệu số bàn thắng bại 26/0, đứng đầu bảng C. U17 Malaysia có 12 điểm, hiệu số 21/1, đứng nhì bảng.

Chỉ cần hòa U17 Malaysia trong trận đấu diễn ra lúc 19h00 tối nay, trên sân trung tâm bóng đá PVF tại Hưng Yên, U17 Việt Nam sẽ bảo vệ được vị trí đầu bảng C, đồng thời sẽ giành quyền vào VCK giải châu Á. Ngược lại, U17 Malaysia buộc phải thắng mới có vé đi tiếp.

HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland (người Brazil) của U17 Việt Nam nói: “U17 Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu vòng loại. Tôi hy vọng điều đó sẽ được tiếp diễn ở trận gặp Malaysia”.

“Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ U17 Malaysia. Trận đấu này có ý nghĩa như một trận chung kết. Chính vì thế, tôi muốn các cầu thủ hiểu rõ về đối thủ. Chúng tôi muốn toàn đội chuẩn bị kỹ nhất cho trận đấu với U17 Malaysia, ra sân với tính kỷ luật cao nhất”, HLV Cristiano Roland nói thêm.

Ngoài ra, vị HLV người Brazil cũng mong mỏi khán giả dành thêm tình cảm cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, ở trận đấu sắp diễn ra với U17 Malaysia.

Ông Roland bày tỏ: “Tôi hy vọng khán giả sẽ đến sân đông đảo để cổ vũ cho U17 Việt Nam. Các khán giả lắp đầy các khán đài trong trận đấu vào tối chủ nhật này, tôi tin các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh”.

U17 Malaysia (áo vàng) buộc phải thắng U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV Javier Jorda Ribera (người Tây Ban Nha) của U17 Malaysia chia sẻ: “U17 Việt Nam nắm giữ lợi thế so với U17 Malaysia. Họ còn được thi đấu trận quyết định trên sân nhà”.

“Giờ đây, chỉ có chiến thắng trước U17 Việt Nam mới giúp U17 Malaysia giành quyền tham dự vòng chung kết giải U17 châu Á 2026”, HLV Javier Jorda Ribera khẳng định.

Theo điều lệ của vòng loại giải U17 châu Á 2026, chỉ có các đội đầu bảng mới giành quyền lọt vào VCK (có 7 bảng vòng loại).

Hiện tại, những đội đã chắc chắn có vé dự giải đấu này vào năm sau, gồm chủ nhà U17 Saudi Arabia và các đội lọt vào VCK World Cup U17 năm 2025: Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan. Tổng cộng, sẽ có 16 đội góp mặt ở VCK giải U17 châu Á 2026.