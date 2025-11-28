Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam gặp U17 Macau ở đâu?

Vào lúc 19h hôm nay (28/11), U17 Việt Nam sẽ đón tiếp U17 Macau ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 trên sân PVF. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Cristiano Roland đang dẫn đầu bảng C với cùng 9 điểm như U17 Malaysia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+22 vs +19). Do đó, U17 Việt Nam cần hướng tới chiến thắng đậm để có lợi thế trước khi quyết đấu U17 Malaysia ở lượt trận cuối cùng.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play và kênh YouTube của VFF. Ngoài ra, báo Dân trí đưa thông tin nhanh nhất về trận đấu này.

U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng trước U17 Macau (Ảnh: VFF).

Điều đáng mừng là hàng công của U17 Việt Nam đang chơi tốt. Đội bóng đã ghi 22 bàn thắng vào lưới ba đối thủ là U17 Singapore, U17 Quần đảo Bắc Mariana và U17 Hong Kong (Trung Quốc). Do đó, đội bóng hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng đậm trước U17 Macau.

Lối chơi tấn công của U17 Việt Nam đa dạng, với nhiều mũi tấn công khác nhau. Ngoài ra, khả năng dứt điểm của các cầu thủ ở tuyến trên cũng khá tốt.

Trong khi đó, U17 Macau hiện xếp áp chót ở bảng C với 1 điểm sau trận hòa trước U17 Singapore. Còn lại, họ vừa thua đậm U17 Malaysia với tỷ số 0-5 và thất bại 0-2 trước U17 Hong Kong.

Điểm yếu của thầy trò HLV Liu Kin Chou nằm ở vấn đề thể lực khi họ rất dễ “vỡ trận” trong hiệp 2 khi thể lực đi xuống. Trong số 8 bàn thua của U17 Macau, có tới 5 bàn xuất hiện nửa sau trận đấu. Đây là đối thủ thích hợp để U17 Việt Nam có thể hướng tới trận thắng tiếp theo.

Đội hình dự kiến

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân

U17 Macau: Travis Cheong, Kung Tsz To, Harrison Tang, Alfie Ho, Sin Choi Hei Nuno, Chong Chon Iat, Ng Kuan Hou, Kuong Chi Hin, Cheong Ka Long, Wong Tak Chon, Si Tou Chi Fung