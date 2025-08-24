Báo Ba Lan bình luận khi đội nhà thắng ngược tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Trong trận mở màn ở giải vô địch thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp thử thách rất khó mang tên Ba Lan, đội bóng xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước Ba Lan (Ảnh: FIVB).

Đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu này. Thậm chí, chúng ta còn thắng Ba Lan ở set 1 với tỷ số 25-23. Tuy nhiên, Ba Lan đã chứng minh đẳng cấp trong những set sau đó và thắng ngược tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số 3-1 chung cuộc (23-25, 25-10, 25-12, 25-22).

Bình luận về kết quả trận đấu này, tờ Strefa Siatkowki thừa nhận: “Tuyển nữ Việt Nam đã khiến cho Ba Lan thực sự ngỡ ngàng khi giành chiến thắng ở set 1 với tỷ số 25-23. Thậm chí, nhiều người hâm mộ thực sự sốc, không tin vào mắt mình.

Ba Lan đã thua một set đấu trước đối thủ chưa từng tham dự giải bóng chuyền nữ thế giới trong quá khứ. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Stefano Lavarini đã dần lấy lại bản lĩnh và kiểm soát hoàn toàn trận đấu sau đó. Chung cuộc, Ba Lan đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”.

Tờ Sport Interia bình luận: “Ba Lan đã trải qua trận mở màn khó khăn hơn dự kiến khi bị đối thủ bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn trước ở set 1. Cần nhấn mạnh rằng đây mới là lần đầu tiên đội bóng này tham dự giải thế giới. Họ cũng thiếu vắng ngôi sao sáng giá là Bích Tuyền ở giải đấu.

Thanh Thúy và các đồng đội khiến Ba Lan phải ngỡ ngàng khi thắng set đầu tiên (Ảnh: FIVB).

Dù các cầu thủ bóng chuyền nữ Ba Lan đã hoàn thành nhiệm vụ khi ngược dòng chiến thắng 3-1 nhưng đây vẫn là trận đấu mang tới nhiều cảm xúc. Không ít người hâm mộ Ba Lan tỏ ra hồi hộp và bất ngờ khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sức chiến đấu cao”.

Một tờ báo khác của Ba Lan là PZPS thừa nhận HLV Stefano Lavarini chưa có nhiều thông tin về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Do đó, toàn đội bước vào trận đấu này với phương châm tùy cơ ứng biến.

Ở set 1, Ba Lan đã thực sự gặp khó trước lối chơi nhanh của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ thi đấu tự tin, phòng ngự chủ động, điều mà Ba Lan không thể hiện được. Hơn nữa, trong set đấu này, các cầu thủ Ba Lan mắc khá nhiều lỗi. Đội bóng châu Á đã thực sự gây bất ngờ cho đoàn quân HLV Stefano Lavarini.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 set thua, Ba Lan đã trở lại với sức mạnh vốn có. Những pha chắn bóng, vốn là điểm mạnh của đội bóng đã được phát huy. Trong khi đó, ngôi sao được kỳ vọng Magdalena Stysiak đã chơi tốt khi ghi tới 28 điểm ở trận này, bỏ xa người xếp thứ hai là Martyna Lukasik (17 điểm). Điều đó giúp Ba Lan thực hiện cú bứt phá ngoạn mục để giành chiến thắng”.

Ở lượt trận thứ hai, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt với Đức vào lúc 17h ngày 25/8. Đức đã giành chiến thắng 3-0 trước Kenya trong trận mở màn. Do đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phải đánh bại đối thủ này để nuôi hy vọng đi tiếp.