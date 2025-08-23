Thi đấu nỗ lực, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đáng tiếc trước Ba Lan

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận mở màn giải thế giới gặp đối thủ rất mạnh là Ba Lan. Đây là đội bóng xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Dù mới chỉ lần đầu bước ra sân chơi thế giới nhưng các cô gái Việt Nam đã thi đấu vô cùng nỗ lực. Ở set đầu tiên, chúng ta đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 25-23 trước Ba Lan.

Vi Thị Như Quỳnh (số 16) và các đồng đội đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước Ba Lan (Ảnh: FIVB).

Mặc dù vậy, đội bóng châu Âu đã cho thấy bản lĩnh của "ông kẹ" trong làng bóng chuyền. Họ vùng lên mạnh mẽ và thắng dễ dàng với tỷ số 25-10 ở set 2.

Sang tới set 3, Ba Lan vẫn chiếm ưu thế và giành chiến thắng với tỷ số 25-12. Tới set 4, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu vô cùng nỗ lực và dẫn trước đối thủ 6-1. Tuy nhiên, Ba Lan tiếp tục cho thấy bản lĩnh trong màn rượt đuổi tỷ số và cuối cùng vươn lên giành chiến thắng 25-22.

Tuyển nữ Việt Nam đã có những phút giây thi đấu hưng phấn và khiến Ba Lan gặp khó (Ảnh: FIVB).

Chung cuộc, Ba Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước tuyển nữ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt cần phải giành chiến thắng trước Đức (25/8) và Kenya (27/8) mới giành quyền đi tiếp. Trong đó, trận đấu với Đức ở lượt trận tiếp theo quyết định thành bại của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bảng xếp hạng bảng G (Ảnh: LS).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tranh tài ở giải bóng chuyền nữ thế giới. Trước đó, chúng ta đã đứng thứ 4 châu Á và được đôn lên giành vé sau khi Thái Lan đóng vai trò chủ nhà ở giải thế giới.

Chính vì vậy, giải đấu năm nay là thời cơ có một không hai để chúng ta có thể cọ xát với những đối thủ tầm cỡ thế giới.

Ngay trong trận ra quân, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp thử thách rất lớn mang tên Ba Lan. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền nữ thế giới (FIVB), Ba Lan đang xếp ở vị trí thứ 3, hơn tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 19 bậc.

Ở ba mùa giải FIVB Nations League gần nhất 2023, 2024 và 2025, đội bóng này đều giành Huy chương đồng. Trong đó, Ba Lan sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao rất tốt như Magdalena Stysiak (cao 2,03 m), Agnieszka Korneluk (2 m), Weronika Centka-Tietianiec và Martyna Czyrnianska (cùng 1,93 m).

Chiều cao trung bình của Ba Lan rất ấn tượng là 1,86m. Trong khi đó, con số này của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ là 1,77m. Điều đó cho thấy thiệt thòi nhất định của các cô gái Việt Nam ở trận ra quân.

Trong những năm qua, chúng ta đã gặt hái một số thành công như vô địch giải hạng hai châu Á AVC Challenge Cup 2023 và 2024, đoạt Huy chương đồng giải FIVB Challenger Cup 2024 hay mới nhất là lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái Lan để giành SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) chặng hai.

Tất nhiên, những thành tích này còn khá khiêm tốn nếu so sánh với Ba Lan. Trước thềm giải đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhận tin không vui khi Bích Tuyền xin rút lui. Đây là tổn thất quá lớn với chúng ta khi Bích Tuyền là “máy ghi điểm” hàng đầu của đội bóng. Cô đã đóng góp 45 điểm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch V-League.

Trong thời gian qua, người hâm mộ dấy lên câu hỏi liệu ai sẽ thay thế Bích Tuyền thi đấu ở vị trí đối chuyền? Trong trận giao hữu với Kenya trước giải đấu, HLV Tuấn Kiệt đã thử nghiệm Vi Thị Như Quỳnh ở vị trí này và cô thi đấu tương đối tốt.

Ngoài ra, HLV Tuấn Kiệt vẫn còn sự lựa chọn khác là Kiều Trinh, người từng thi đấu rất tốt ở vị trí đối chuyền trước khi Bích Tuyền trở lại vào năm 2024. Thanh Thúy cũng là phương án khả dĩ ở vị trí này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần rất cẩn trọng khi Ba Lan có hàng rào chắn với chiều cao rất tốt. Đây là thử thách với HLV Tuấn Kiệt và các học trò. Liệu chăng, khi đang có tinh thần tốt sau thành công liên tiếp, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tạo nên cú sốc trước Ba Lan?