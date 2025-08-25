Thi đấu nỗ lực, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thất bại trước Đức

Sau khi thua 1-3 trước Ba Lan ở loạt trận mở màn ở bóng chuyền nữ thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận thứ hai gặp Đức tại Phuket (Thái Lan).

Toàn đội đã thi đấu nỗ lực trong trận đấu này. Tuy nhiên, Đức cho thấy vì sao họ xếp ở vị trí thứ 11 thế giới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực trước Đức (Ảnh: FIVB).

Trong set 1, tuyển nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực, giằng co với đối thủ tới tỷ số 12-12. Tuy nhiên, sau đó, Đức đã vượt lên nhờ những pha đập bóng uy lực của Lina Alsmeier. Cộng thêm đó, hàng rào chắn của Đức thi đấu rất tốt. Set đấu này kết thúc với tỷ số 25-18 nghiêng về Đức.

Sang set 2, Đức đã thể hiện sự vượt trội khi bỏ xa tuyển nữ Việt Nam với khoảng cách 10-11 điểm trong phần lớn thời gian set đấu. Khi tỷ số là 14-24, tuyển nữ Việt Nam vùng lên vô cùng ấn tượng và rút xuống 17-24. Tuy nhiên, Đức đã kịp thời trở lại và thắng 25-17.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại thứ hai ở giải thế giới (Ảnh: FIVB).

Tới set 3, hai đội đã rượt đuổi tỷ số khá hấp dẫn. Tuyển nữ Việt Nam từng dẫn trước 8-5 nhưng bị Đức ghi 6 điểm liên tiếp và mất lợi thế. Các học trò của HLV Tuấn Kiệt đã thi đấu nỗ lực và ghi tới 21 điểm ở set này nhưng vẫn thất bại 21-25 trước Đức.

Sau hai thất bại trước Đức và Ba Lan, cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam không nhiều. Dù vậy, chúng ta vẫn còn có cơ hội giành chiến thắng lịch sử trong lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền thế giới khi gặp Kenya vào lúc 17h ngày 27/8.

Trong trận mở màn giải bóng chuyền nữ thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-3 trước đội xếp thứ ba thế giới là Ba Lan. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã thi đấu khá nỗ lực. Đội bóng đã gây bất ngờ khi thắng set đầu tiên với tỷ số 25-23.

Sau đó, Ba Lan vùng lên và giành chiến thắng 3 set đấu liên tiếp, để thắng 3-1 chung cuộc. Dù thất bại nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi.

Vi Thị Như Quỳnh là vận động viên (VĐV) Việt Nam ghi nhiều điểm nhất ở trận đấu đó với 20 điểm. Ngoài ra, báo Ba Lan cũng dành lời khen ngợi cho Bích Thủy. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy sẽ thi đấu tốt hơn trong trận đấu với Đức. Khi ấy, tỷ lệ chiến thắng của các cô gái Việt Nam sẽ cao hơn.

Theo bình chọn của khán giả trên trang Volleybox, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 11% cơ hội giành chiến thắng trước đội xếp thứ 11 thế giới là Đức. Rút kinh nghiệm từ trận đấu với Ba Lan, điều cần thiết với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là hóa giải được hàng chắn cao to của đối thủ.

Lina Alsmeier là tay đập chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Đức. Cô đã ghi 13 điểm trong trận đấu với Kenya. Ngoài ra, Đức còn sở hữu tay chắn Camilla Weitzel, người sở hữu chiều cao lên tới 1,95m. Đây được xem là hai nhân tố quan trọng nhất của Đức mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phải hóa giải.