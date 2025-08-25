Thanh Thúy gây ấn tượng mạnh, ghi điểm nhiều hơn dàn sao của Đức

Trong trận đấu vừa kết thúc vào chiều nay (25/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước Đức tại Phuket (Thái Lan). Với kết quả này, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt có nguy cơ bị loại ngay sau loạt trận thứ hai.

Dù vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cho thấy nỗ lực để khắc phục chênh lệch về đẳng cấp so với đại diện châu Âu.

Thanh Thúy cho thấy khả năng đập bóng lợi hại (Ảnh: FIVB).

Đội trưởng Thanh Thúy đã có trận đấu tuyệt hay. VĐV sinh năm 1997 đã ghi tới 17 điểm trong trận đấu này (đều từ tình huống tấn công). Theo thống kê của Volleyball World, Thanh Thúy là VĐV ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu này. Ở trận đấu với Ba Lan, Thanh Thúy thi đấu dưới sức nhưng tới trận đấu gặp Đức, cô đã vươn lên trở thành ngôi sao sáng nhất của đội bóng.

Cầu thủ ghi điểm nhiều thứ hai của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Kiều Trinh với 6 điểm (5 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng).

Khả năng chắn bóng của đội tuyển nữ Việt Nam chưa tốt khi cả đội chỉ ghi được 2 điểm chắn bóng trong trận đấu này.

Thanh Thúy (số 3) cho thấy đẳng cấp của mình (Ảnh: FIVB).

Ở bên kia chiến tuyến, đội trưởng Weitzel ghi nhiều điểm nhất với 15 điểm (11 điểm tấn công, 4 điểm chắn bóng). Tiếp theo lần lượt là Orthmann (14 điểm) và Alsmeier (13 điểm). Cũng như Ba Lan, Đức chắn bóng rất hiệu quả và ngăn chặn tốt nhiều đợt tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tổng cộng, Đức đã giành được 9 điểm chắn bóng trong trận đấu này. Lợi thế về chiều cao đã được đội bóng này tận dụng triệt để trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn trận đấu gặp Kenya ở lượt trận cuối cùng vào lúc 17h ngày 27/8. Chúng ta đứng trước cơ hội giành chiến thắng lịch sử trong lần đầu tiên tham dự giải thế giới.