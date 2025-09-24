Xem trực tiếp trận futsal Việt Nam gặp Lebanon ở đâu?

Hôm nay, tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng E vòng loại giải futsal châu Á gặp tuyển futsal Lebanon trên sân Linping Sport Center Gymnasium (Hàng Châu, Trung Quốc).

Tuyển futsal Việt Nam chỉ cần hòa Lebanon là giành quyền tham dự giải futsal châu Á (Ảnh: VFF).

Cho tới sáng 24/9, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng vòng loại giải futsal châu Á. Do đó, các trận đấu của tuyển futsal Việt Nam sẽ không được phát sóng trên truyền hình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin chính thức. Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu của tuyển futsal Việt Nam trên báo Dân trí.

Trước trận đấu này, tuyển futsal Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé tham dự giải futsal châu Á. Chúng ta đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 9-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) và thắng 7-2 trước Trung Quốc.

Trong khi đó, Lebanon mới chỉ giành 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Họ chỉ còn cánh cửa giành chiến thắng để tham dự giải châu Á. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hiện tại, nhiệm vụ ấy rất khó khăn với đại diện châu Á. Ngay cả mục tiêu lọt vào nhóm 7/8 đội nhì bảng xuất sắc nhất của Lebanon cũng không thực sự khả thi.

Trong quá khứ, tuyển futsal Việt Nam từng hạ gục Lebanon để giành quyền tham dự World Cup futsal 2021 (Ảnh: Khorfakkan Sports Club).

Việc chỉ ghi 3 bàn trong hai trận đấu với các đối thủ bị đánh giá thấp hơn cho thấy Lebanon không quá mạnh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng tuyển futsal Việt Nam có thể chủ quan. Chúng ta cần tập trung tối đa cho trận đấu quyết định để ngăn chặn bất ngờ xảy ra.

Trong quá khứ, tuyển futsal Việt Nam từng có kỷ niệm đẹp khi gặp Lebanon. Năm 2021, chúng ta đã vượt qua chính đối thủ này ở vòng play-off khi hòa hai trận đấu với tỷ số 0-0 và 1-1 (thắng nhờ luật bàn thắng sân khách) để giành quyền tham dự World Cup futsal 2021.