Kịch bản đội tuyển futsal Việt Nam đoạt vé dự giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam đang tham dự vòng loại giải futsal châu Á 2026 tại Trung Quốc. Sau các trận thắng 9-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) và 7-2 trước Trung Quốc, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi đang đứng đầu bảng E với 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội đứng thứ nhì Lebanon.

Khả năng để đội tuyển futsal Việt Nam giành vé dự giải châu Á rất cao khi vòng loại chỉ còn một lượt trận. Vậy thầy trò HLV Giustozzi sẽ chinh phục mục tiêu giành vé dự giải châu Á theo kịch bản nào?

Tuyển futsal Việt Nam không thua Lebanon

Đội tuyển futsal Việt Nam đang gây ấn tượng mạnh ở vòng loại giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Tại vòng loại giải futsal châu Á 2026, tất cả các đội bóng đứng đầu bảng đều sẽ giành vé dự vòng chung kết. Điều đó có nghĩa, thầy trò huấn luyện viên Giustozzi phải duy trì được vị trí đứng đầu bảng E sau khi vòng loại kết thúc.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ phải thi đấu với đội đứng nhì bảng Lebanon (14h30, 24/9). Với khoảng cách 2 điểm, thầy trò Giustozzi chỉ cần không thua trận đấu cuối là chắc chắn đứng đầu bảng xếp hạng.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang có nhiều lợi thế trước Lebanon. Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng ở hạng 26, cao hơn hẳn thứ hạng 54 của Lebanon. Thứ hạng phản ánh đẳng cấp của các đội, vì vậy có thể thấy đội tuyển futsal Việt Nam đang được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn hẳn đối thủ.

Sau hai trận ở vòng loại, Lebanon thể hiện chưa thực sự ấn tượng và chưa phải đối thủ xứng tầm với đội tuyển Việt Nam. Lebanon thắng 2-1 trước Trung Quốc và hòa 1-1 với Hong Kong, trong khi đó tuyển Việt Nam đều thắng đậm trước các đối thủ này.

Bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhưng với đẳng cấp và sự thể hiện của hai đội ở vòng loại, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng vào một chiến thắng đậm vào chiều nay cho đội nhà.

Thua Lebanon chưa phải thảm họa

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) thi đấu tại vòng loại tại Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Nếu chẳng may đội tuyển futsal Việt Nam để thua Lebanon, điều đó cũng chưa phải thảm họa, bởi Hong Kong hay Trung Quốc không thể cạnh tranh vị trí nhì bảng. Một thất bại sẽ khiến đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng và có 7 trong 8 đội nhì bảng tại vòng loại sẽ giành vé vào dự vòng chung kết.

Trong bảng xếp hạng các đội nhì, kết quả chỉ tính 2 trận đấu (bỏ kết quả với đội bét bảng) và với các chiến thắng đậm của tuyển Việt Nam (+5 ở trận gặp Trung Quốc; +8 ở trận gặp Hong Kong), đội tuyển Việt Nam đang có được chỉ số phụ ở mức cao và sẽ vẫn giành vé đi tiếp nếu nằm trong 6 đội nhì theo bảng xếp hạng sau hôm nay.

Do bảng D (Iraq, Saudi Arabia, Đài Loan, Pakistan) chưa thi đấu nên nếu đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 7 của các đội hạng nhì thì vẫn chưa chắc chắn bị loại. Khi ấy, đoàn quân của HLV Giustozzi phải chờ tới giữa tháng 10 khi bảng D thi đấu xong thì mới biết được rằng họ có nằm trong số 7 đội nhì xuất sắc nhất hay không.