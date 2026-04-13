Xem trực tiếp trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia ở đâu?

Vào chiều nay (13/4), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á gặp đối thủ U17 Malaysia trên sân Gelora Joko Samurdro (Indonesia). Đây là trận đấu có thể quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp ở bảng A.

U17 Việt Nam đặt quyết tâm cao ở giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Ở bảng A, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng và đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền đi tiếp.

Trước giải đấu này, U17 Việt Nam đã có 10 ngày tập luyện ở Hà Nội trước khi lên đường tham dự giải. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đã giành chiến thắng 3-0 trước U17 Hà Nội trong buổi tập vào ngày 8/4.

Phát biểu trước thềm trận gặp Malaysia, HLV Roland cho biết: “Chúng tôi biết đây là một bảng đấu rất khó khăn với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức trong từng trận.

HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý thi đấu, khi khẳng định Ban huấn luyện luôn truyền sự tự tin cho các cầu thủ, đồng thời yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ và niềm tin vào bản thân. Theo HLV Cristiano Roland, việc hướng tới từng mục tiêu cụ thể, trước mắt là trận ra quân, sẽ giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất.

HLV Roland đặt dấu ấn ở đội U17 Việt Nam trong những năm gần đây (Ảnh: VFF).

Nhìn nhận về hành trình phía trước, HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển U17 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, Ban huấn luyện U17 Việt Nam tiếp tục duy trì cách tiếp cận đã áp dụng thành công tại vòng loại, đồng thời đặt trọng tâm vào từng trận đấu cụ thể.

Bên cạnh sự chuẩn bị cho giải đấu trước mắt, HLV Cristiano Roland cũng chia sẻ về định hướng phát triển lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam. Theo ông, lứa cầu thủ hiện tại, trong đó có nhiều cầu thủ sinh năm 2010, đã được chuẩn bị từ sớm và đang từng bước trưởng thành. Đáng chú ý, một số cầu thủ trẻ sinh năm 2008 có cơ hội thi đấu tại V-League và thậm chí ghi bàn, cho thấy tiềm năng phát triển tích cực.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Bá Huấn, Xuân Toàn, Mạnh Cường, Nguyễn Lực, Việt Nam, Anh Hào, Minh Cương, Ngọc Sơn, Duy Khang, Đình Vỹ, Quang Khôi.

U17 Malaysia: Haziqm, Naufal, Adam Haikal, Ashraf, Syameel, Faiz Nzrin, Aniq Thaqif, Dini Mazlan, Duwud Imran, Yusu Nastullah, Shukri Nasri.