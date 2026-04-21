U17 Việt Nam đối diện lịch thi đấu dày đặc cho mục tiêu World Cup

Lịch thi đấu hai trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 15h30 ngày 22/4: U17 Lào - U17 Malaysia 19h30 ngày 22/4: U17 Việt Nam - U17 Australia

5 đội bóng đang tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ có mặt tại giải U17 châu Á năm nay, gồm Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Australia và U17 Việt Nam.

Trong số này, 3 đội tuyển U17 Thái Lan, Myanmar và Indonesia đã bị loại sau vòng bảng giải khu vực. Chỉ có hai đội U17 Việt Nam và U17 Australia lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp của giải Đông Nam Á.

U17 Việt Nam sẽ tham dự giải U17 châu Á 2026 ngay sau giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Điều đó đồng nghĩa với việc đội U17 Việt Nam và đội bóng trẻ xứ sở chuột túi sẽ đối diện với lịch thi đấu dày đặc nhất trong số các đội Đông Nam Á. Ngày 22/4 tới đây, U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ trực tiếp giáp mặt nhau ở bán kết.

Nếu giành chiến thắng ở bán kết, một trong hai đội sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu bán kết còn lại giữa U17 Lào và U17 Malaysia.

Nếu thua ở trận bán kết, một trong hai đội U17 Việt Nam hoặc Australia sẽ gặp đội thua ở cặp bán kết giữa U17 Lào và Malaysia, trong trận tranh hạng ba. Các trận chung kết và tranh hạng ba của giải U17 Đông Nam Á đều diễn ra trong ngày 24/4.

U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ thi đấu tổng cộng 5 trận trong vòng 11 ngày. Bình quân, đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu với mật độ 2,2 ngày/trận, dày nhất trong số các đội tuyển Đông Nam Á có suất dự giải U17 châu Á 2026.

Nhiệm vụ của HLV Roland (trái) là chuẩn bị phong độ và thể lực tốt cho các học trò (Ảnh: CNN Indonesia).

Sau đó, U17 Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng giải U17 châu Á từ ngày 6/5 đến 13/5, lần lượt gặp Yemen (ngày 6/5), Hàn Quốc (10/5) và UAE (13/5). Chúng ta đá 3 trận vòng bảng giải châu Á trong vòng 7 ngày, bình quân 2,33 ngày/trận.

Giải U17 châu Á 2026 là giải đấu rất quan trọng, mang tính chất vòng loại World Cup U17 2026. 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á sẽ giành quyền tham dự World Cup. Chính vì thế, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đặt chỉ tiêu vào tứ kết.

Đối diện với một lịch thi đấu dày đặc ở 2 giải đấu liên tiếp, nhiệm vụ của U17 Việt Nam không chỉ là chuẩn bị lực lượng tốt, mà còn phải chuẩn bị sức bền thật tốt, cho 2 mục tiêu quan trọng ở nửa đầu năm nay.

Trước đội tuyển U17 Việt Nam, U23 Việt Nam từng trải qua lịch thi đấu tương tự: Ngay sau SEA Games 33 kết thúc vào cuối tháng 12/2025 là vòng chung kết giải U23 châu Á khai diễn đầu tháng 1 năm nay. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ, hy vọng lần này đoàn quân của HLV Roland cũng thực hiện được điều tương tự.