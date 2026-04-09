U17 Việt Nam thắng đậm U17 Hà Nội, sẵn sàng chinh phục giải Đông Nam Á

Để chuẩn bị cho giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 23/4, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland đã hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) trong suốt hai tuần qua.

Chiều 8/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập với U17 Hà Nội để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể lực lượng, kiểm tra sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi.

U17 Việt Nam (áo xanh) dễ dàng giành chiến thắng trước U17 Hà Nội (Ảnh: VFF).

Sau hai hiệp đấu, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U17 Hà Nội. Đình Vỹ là điểm sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi bàn còn lại được ghi do công của Quang Khôi. Kết quả này phần nào phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn cũng như khả năng vận hành chiến thuật của đội tuyển sau quá trình tập luyện và cọ xát liên tục.

Trận đấu với U17 Hà Nội cũng khép lại chuỗi ba trận đấu tập của U17 Việt Nam trong đợt hội quân lần này. Trước đó, đội đã có hai trận đấu hữu ích với các “quân xanh” là U17 PVF và CLB PVF, qua đó giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn về lực lượng, đồng thời hoàn thiện các phương án nhân sự và chiến thuật.

Theo kế hoạch, ngày 10/4, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia để tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4, tiếp đó lần lượt chạm trán U17 Timor Leste (ngày 16/4) và U17 Indonesia (ngày 19/4). Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết.