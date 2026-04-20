U17 Lào được thưởng lớn sau khi lọt vào bán kết giải Đông Nam Á

Sau khi U17 Lào giành quyền vào bán kết, tiền thưởng tới tấp đến với đội bóng trẻ xứ sở triệu voi. Mới nhất, đại diện phía Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trao số tiền 15 triệu Kip (gần 18 triệu đồng) cho đội U17 Lào.

U17 Lào được thưởng lớn sau khi giành quyền vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: LFF).

Cộng thêm khoản mới nhất vừa nêu, tổng số tiền thưởng mà đội U17 Lào được nhận đã lên mức 450 triệu Kip (hơn 537 triệu đồng).

Số tiền này có 405 triệu Kip (hơn 483,5 triệu đồng) từ Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF), 20 triệu Kip (gần 24 triệu đồng) từ Liên đoàn Bóng đá tỉnh Salavanh và 10 triệu Kip (gần 12 triệu đồng) từ Trung tâm Thanh niên Lào.

Trong số 405 triệu Kip mà LFF thưởng cho đội U17 Lào, có 70 triệu Kip (hơn 83,5 triệu đồng) sau trận hòa 0-0 với U17 Myanmar ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Họ có thêm 100 triệu Kip (gần 120 triệu đồng) sau trận thắng Philippines 4-3 ở lượt trận thứ nhì.

U17 Lào chuẩn bị cho trận bán kết gặp U17 Malaysia vào ngày 22/4 (Ảnh: LFF).

Riêng trận thắng U17 Thái Lan 3-2 ở lượt cuối vòng bảng, U17 Lào được thưởng cao nhất: 235 triệu Kip (hơn 280,5 triệu đồng).

Số tiền tổng cộng 450 triệu Kip cho thành tích lọt vào bán kết là số tiền thưởng rất cao dành cho một đội bóng đá trẻ tại Lào, ít thấy trước đây. Điều này có thể được lý giải ở thành tích năm nay là thành tích quá đáng tự hào của U17 Lào.

Các khoản thưởng dành cho U17 Lào có thể chưa dừng lại. Đặc biệt, trong trường hợp U17 Lào vượt qua U17 Malaysia ở trận bán kết vào ngày 22/4, đội bóng trẻ xứ sở triệu voi có thể còn nhận được các khoản thưởng lớn hơn nhiều.