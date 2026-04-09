HLV U17 Việt Nam nói lời tâm huyết trước ngày lên đường dự giải Đông Nam Á

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, nhà cầm quân người Brazil cho biết đội tuyển U17 Việt Nam đã trải qua quãng thời gian tập huấn ngắn nhưng hiệu quả, với sự tập trung cao độ của toàn đội.

“Sau một thời gian chuẩn bị ngắn nhưng đầy nỗ lực, chúng tôi đã hoàn tất những bước cuối cùng và có sự phân tích kỹ lưỡng về bảng đấu. Trận đấu mở màn với Malaysia sẽ rất khó khăn vì họ là một đối thủ nặng ký.

Tuy nhiên, triết lý của chúng tôi là chuẩn bị cho từng trận đấu một và coi mỗi trận như một trận chung kết để chiến đấu hết mình”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh vào chiều 9/4, đồng thời khẳng định những kết quả tích cực trước đó là thành quả từ nỗ lực của các cầu thủ và toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần này tại giải đấu.

Chia sẻ về lực lượng, HLV Cristiano Roland đặc biệt đề cao yếu tố tập thể thay vì phụ thuộc vào các cá nhân. Theo ông, đội hình U17 Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt, có khả năng tạo đột biến, song điều quan trọng nhất vẫn là sự gắn kết và tinh thần đồng đội.

“Tôi không muốn nhấn mạnh vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào vì tất cả các em đều có năng lực. Người hâm mộ có thể theo dõi và tự đánh giá sự tiến bộ của các em trong tương lai”, ông nói.

Về mục tiêu trong giai đoạn sắp tới, HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển sẽ lần lượt chinh phục từng giải đấu, trước mắt là giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, sau đó hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2026. Khung đội hình tiếp tục được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ đã thi đấu thành công tại vòng loại, kết hợp với một số gương mặt mới đang hòa nhập nhanh chóng.

“Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng giải đấu, bắt đầu từ Đông Nam Á để tạo bước đệm tốt nhất cho đấu trường châu lục”, ông khẳng định.

Nhận xét về sự phát triển của lứa cầu thủ hiện tại so với năm trước, HLV Cristiano Roland đánh giá các cầu thủ có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng cá nhân cũng như khả năng phối hợp, đội hình hiện tại được đánh giá có tính đồng bộ và sự liên kết giữa các vị trí tốt hơn, trong khi tinh thần thi đấu và khát khao cống hiến vẫn được duy trì ở mức cao. “Tôi đặt niềm tin rất lớn vào việc các em có thể tiến xa hơn nữa”, ông chia sẻ.

Đề cập tới một số cá nhân tiêu biểu như Quang Khôi, HLV Cristiano Roland cho rằng các cầu thủ trẻ đều sở hữu tiềm năng đáng ghi nhận, tuy nhiên để khẳng định vị trí ở cấp độ đội tuyển, yếu tố kỹ thuật cần đi đôi với tư duy chiến thuật và nền tảng thể lực. “Quang Khôi cần tiếp tục nỗ lực và tập trung hơn nữa để phát triển toàn diện trong tương lai”, ông nói.

Hướng tới mục tiêu xa hơn, chiến lược gia người Brazil khẳng định U17 Việt Nam sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Theo ông, những chi tiết nhỏ trong thi đấu như khả năng thích nghi với điều kiện sân bãi hay trang bị thi đấu cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Vì vậy, toàn đội luôn được yêu cầu duy trì sự tập trung và nỗ lực tối đa trong từng buổi tập.

“Chúng tôi không e sợ bất kỳ đối thủ nào và sẽ luôn thi đấu với sự dũng cảm. Mục tiêu là đi xa nhất có thể để cạnh tranh tấm vé dự World Cup”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Theo kế hoạch, ngày mai (10/4), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4, tiếp đó lần lượt chạm trán U17 Timor Leste (ngày 16/4) và U17 Indonesia (ngày 19/4). Ba đội đứng đầu, đội nhì bảng tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.