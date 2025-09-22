Xem trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng trên kênh nào?

Đêm nay, cả thế giới sẽ hướng về Nhà hát Theatre du Chatelet (Paris) để theo dõi đêm Gala trao giải Quả bóng vàng 2025. Đây là giải thưởng uy tín được France Football là đơn vị khởi xướng và duy trì giải thưởng từ năm 1956. Cho tới thời điểm này, đây vẫn là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong làng túc cầu.

Đêm Gala trao giải Quả bóng vàng sẽ diễn ra vào đêm nay (Ảnh: UEFA).

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp đêm Gala trao giải Quả bóng vàng trên các nền tảng của FPT Play hay trang chủ của UEFA. Ngoài ra, báo Dân trí cũng thông tin nhanh nhất sự kiện này tới quý độc giả.

Hệ thống bình chọn dựa trên ba yếu tố: Thành tích cá nhân, thành tích của đội bóng và sự nghiệp. Hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao bình chọn cho giải thưởng nam và 50 nhà báo bình chọn cho giải thưởng nữ với 10 đề cử hàng đầu cho mỗi hạng mục.

Mỗi vị trí trong top 10 sẽ nhận được một số điểm nhất định, tương ứng với thứ hạng: 15 điểm vị trí số một, 12 điểm vị trí thứ hai, 10 điểm vị trí thứ ba và giảm dần đến 1 điểm cho vị trí thứ 10.

Thay đổi lớn nhất của giải thưởng năm 2025 là sự cân bằng về số lượng cúp giữa các nhân vật ở bóng đá nam và bóng đá nữ.

Trước giờ G, dư luận đang hồi hộp đón chờ chủ nhân mới ở giải thưởng này. Theo giới chuyên gia, hai cầu thủ Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này. Cơ hội chia đều cho hai cầu thủ.

Dembele có mùa giải bùng nổ khi ghi 35 bàn thắng, kiến tạo 16 đường thành bàn sau 53 trận ra sân cho PSG. Tiền đạo người Pháp đóng vai trò quan trọng giúp PSG giành 5 danh hiệu là Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu.

Dembele và Yamal là những ứng cử viên nặng ký cho giải Quả bóng vàng (Ảnh: Goal).

Yamal có vai trò cực kỳ quan trọng ở Barcelona. Nhiều người cho rằng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này không kém gì Messi thời kỳ đỉnh cao. Trong mùa giải vừa qua, tiền đạo 18 tuổi đã ghi 18 bàn, kiến tạo 25 đường thành bàn sau 55 trận. Anh góp công giúp Barcelona thâu tóm 3 cúp quốc nội là La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha. Cùng với đó, Yamal cũng giành ngôi á quân ở Nations League cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Dù không thể so sánh với Dembele về danh hiệu tập thể nhưng nếu xét về tầm ảnh hưởng cá nhân, Yamal có phần nhỉnh hơn so với người đàn anh.

Ronaldinho, người từng gắn bó với cả Barcelona lẫn PSG, sẽ là người trao giải Quả bóng vàng này. Điều đó dường như là hé lộ của France Football liên quan tới chủ nhân của giải thưởng. Ở thời điểm này, cơ hội vẫn chia đều cho Dembele lẫn Yamal. Điều này khiến cho người hâm mộ hồi hộp tới phút chót.

Trước thềm lễ trao giải, nhà báo người Argentina, Pablo Giralt, đã chia sẻ bức ảnh rò rỉ về kết quả giải thưởng Quả bóng vàng. Trong bức ảnh này, Lamine Yamal được cho là người giành Quả bóng vàng, Ousmane Dembele giành Quả bóng bạc và Vitinha là chủ nhân của Quả bóng đồng.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Bức ảnh trên cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nếu đăng quang Quả bóng vàng, Yamal sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất giành được danh hiệu này.

Tuy nhiên, đơn vị trao giải Quả bóng vàng, tạp chí France Football khẳng định sẽ giữ kín danh tính chủ nhân của giải thưởng này tới tận phút chót. Do đó, thông tin trên chỉ có ý nghĩa tham khảo và tăng tính hồi hộp trước giờ G.