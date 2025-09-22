Lamine Yamal chuẩn bị tiệc ăn mừng danh hiệu Quả bóng vàng

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ: “Yamal đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn một bữa tiệc riêng tư tại Paris (Pháp), thể hiện sự tự tin vào cơ hội rinh về danh hiệu Quả bóng vàng cao quý lần này”.

Yamal thể hiện độ chịu chơi khi diện đồ xa xỉ đón sinh nhật 18 tuổi (Ảnh: Lamineyamal).

Theo đó, tiền đạo 18 tuổi đã sắp xếp một đội ngũ gồm 20 người, chủ yếu là người thân trong gia đình, tháp tùng đến sự kiện danh giá tại nhà hát Chatelet (Paris) vào rạng sáng ngày 23/9 (theo giờ Việt Nam).

Điểm đặc biệt, ngôi sao của Barcelona thể hiện độ chịu chi khi toàn bộ gia đình và bạn bè của anh đều diện trang phục của một thương hiệu nổi tiếng thế giới do anh chuẩn bị. Đây cũng chính là hãng thời trang đã thiết kế riêng cho cầu thủ người Tây Ban Nha trong sự kiện quan trọng này.

Yamal đã có một mùa giải xuất sắc trong màu áo Barcelona mùa giải 2024-25, anh góp mặt trong 55 trận đấu của đội bóng của Catalan và ghi được 18 bàn thắng và 25 pha kiến ​​tạo.

Những đóng góp của Yamal là rất quan trọng trong việc giúp đoàn quân HLV Hansi Filick giành được hai danh hiệu lớn là La Liga và Copa del Rey, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mùa giải.

Yamal trình diễn ấn tượng trong màu áo Barcelona mùa giải 2024-25 (Ảnh: Getty).

Dù Lamine Yamal đã có một mùa giải tuyệt vời, nhưng Ousmane Dembélé vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Cầu thủ người Pháp đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ câu lạc bộ PSG và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

Động thái này cho thấy đội bóng thủ đô Paris rất khao khát có được danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong lịch sử, đặc biệt khi chủ nhân của giải thưởng lại là một cầu thủ mang quốc tịch Pháp.

Lễ trao Quả bóng vàng 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet, thủ đô Paris, vào lúc 2h ngày 23/9 (theo giờ Việt Nam). Đây là lần thứ 69 giải thưởng cao quý này được tạp chí France Football tổ chức, nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc. Bên cạnh đó, buổi lễ còn trao các giải thưởng dành cho tập thể, HLV và những đóng góp xã hội trong mùa giải 2024-2025.