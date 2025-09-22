Đêm nay trao giải Quả bóng vàng: Chủ nhân mới lộ diện

Lễ trao giải Quả bóng vàng tổ chức khi nào? Ở đâu?

Sự kiện trao giải Quả bóng vàng sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 23/9 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Theatre du Chatelet, nằm ở Quảng trường Chatelet, Paris (Pháp). Đây là một trong những địa danh biểu tượng của thủ đô Paris, nơi từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm vóc quốc tế.

Dàn sao hàng đầu thế giới sẽ hội tụ ở Paris trong lễ trao giải Quả bóng vàng vào đêm nay (Ảnh: Goal).

Giải thưởng Quả bóng vàng là giải thưởng uy tín được France Football là đơn vị khởi xướng và duy trì giải thưởng từ năm 1956. Cho tới thời điểm này, đây vẫn là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong làng túc cầu.

Hệ thống bình chọn dựa trên ba yếu tố: Thành tích cá nhân, thành tích của đội bóng và sự nghiệp. Hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao bình chọn cho giải thưởng nam và 50 nhà báo bình chọn cho giải thưởng nữ với 10 đề cử hàng đầu cho mỗi hạng mục.

Mỗi vị trí trong top 10 sẽ nhận được một số điểm nhất định, tương ứng với thứ hạng: 15 điểm vị trí số một, 12 điểm vị trí thứ hai, 10 điểm vị trí thứ ba và giảm dần đến 1 điểm cho vị trí thứ 10.

Thay đổi lớn nhất của giải thưởng năm 2025 là sự cân bằng về số lượng cúp giữa các nhân vật ở bóng đá nam và bóng đá nữ.

Ứng cử viên nặng ký cho giải Quả bóng vàng nam

Trong lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 69 vào đêm nay, tạp chí France sẽ trao các giải thưởng sau:

Quả bóng vàng nam và nữ

Cúp Kopa (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất) dành cho nam và nữ

Cúp Yashin (Thủ môn hay nhất) dành cho nam và nữ

Cúp Gerd Muller (Vua phá lưới CLB/ĐTQG) dành cho nam và nữ

Cúp Johan Cruyff (HLV xuất sắc nhất CLB/ĐTQG) dành cho nam và nữ

CLB của năm (Nam và nữ)

Giải Socrates (tôn vinh các hành động xã hội, nhân văn).

Dembele và Yamal là ứng cử viên nặng ký cho lễ trao giải Quả bóng vàng (Ảnh: Goal).

Trong đó, giải Quả bóng vàng nam được chú ý đặc biệt và cũng là tâm điểm của đêm Gala trao giải.

30 ứng cử viên được đề cử giải Quả bóng vàng gồm: Jude Bellingham (Anh, Real Madrid), Ousmane Dembélé (Pháp, Paris Saint-Germain), Gianluigi Donnarumma (Italy, PSG/Man City), Désiré Doué (Pháp, Paris Saint-Germain), Denzel Dumfries (Hà Lan, Inter), Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Thụy Điển, Sporting CP/Arsenal), Erling Haaland (Na Uy, Manchester City), Achraf Hakimi (Morocco, Paris Saint-Germain), Harry Kane (Anh, Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/PSG), Robert Lewandowski (Ba Lan, Barcelona), Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), Lautaro Martínez (Argentina, Inter), Kylian Mbappé (Pháp, Real Madrid), Scott McTominay (Scotland, Napoli), Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), João Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Michael Olise (Pháp, Bayern), Cole Palmer (Anh, Chelsea), Pedri (Tây Ban Nha, Barcelona), Raphinha (Brazil, Barcelona), Declan Rice (Anh, Arsenal), Fabián Ruiz (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool), Virgil van Dijk (Hà Lan, Liverpool), Vinícius Júnior (Brazil, Real Madrid), Vitinha (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Florian Wirtz (Đức, Leverkusen/Liverpool), Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona).

Hai gương mặt nổi là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng năm nay là Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barcelona).

Dembele có mùa giải bùng nổ khi ghi 35 bàn thắng, kiến tạo 16 đường sau 53 trận ra sân cho PSG. Tiền đạo người Pháp đóng vai trò quan trọng giúp PSG giành 5 danh hiệu là Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu.

Yamal có vai trò cực kỳ quan trọng ở Barcelona. Nhiều người cho rằng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này không kém gì Messi thời kỳ đỉnh cao. Trong mùa giải vừa qua, tiền đạo 18 tuổi đã ghi 18 bàn, kiến tạo 25 đường sau 55 trận. Anh góp công giúp Barcelona thâu tóm 3 cúp quốc nội là La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha. Cùng với đó, Yamal cũng giành ngôi á quân ở Nations League cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Dù không thể so sánh với Dembele về danh hiệu tập thể nhưng nếu xét về tầm ảnh hưởng cá nhân, Yamal có phần nhỉnh hơn so với người đàn anh.

Điều đáng tiếc là Dembele và nhiều cầu thủ khác của PSG chưa chắc tới tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng vì bận ra sân trong trận đấu bù ở Ligue 1 giữa PSG và Marseille. Trong trường hợp Dembele nhận giải, người đại diện của cầu thủ này sẽ lên nhận thay.

Ronaldinho, người từng gắn bó với cả Barcelona lẫn PSG, sẽ là người trao giải Quả bóng vàng này. Điều đó dường như là hé lộ của France Football liên quan tới chủ nhân của giải thưởng. Ở thời điểm này, cơ hội vẫn chia đều cho Dembele lẫn Yamal. Điều này khiến cho người hâm mộ hồi hộp tới phút chót.