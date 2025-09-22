Đêm nay trao giải Quả bóng vàng: Chủ nhân mới lộ diện
(Dân trí) - Ousmane Dembele và Lamine Yamal được đánh giá là ứng cử viên nặng ký ở cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay. Nếu đăng quang, họ đều có lần đầu tiên trong sự nghiệp được vinh danh ở giải thưởng này.
Lễ trao giải Quả bóng vàng tổ chức khi nào? Ở đâu?
Sự kiện trao giải Quả bóng vàng sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 23/9 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Theatre du Chatelet, nằm ở Quảng trường Chatelet, Paris (Pháp). Đây là một trong những địa danh biểu tượng của thủ đô Paris, nơi từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm vóc quốc tế.
Giải thưởng Quả bóng vàng là giải thưởng uy tín được France Football là đơn vị khởi xướng và duy trì giải thưởng từ năm 1956. Cho tới thời điểm này, đây vẫn là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong làng túc cầu.
Hệ thống bình chọn dựa trên ba yếu tố: Thành tích cá nhân, thành tích của đội bóng và sự nghiệp. Hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao bình chọn cho giải thưởng nam và 50 nhà báo bình chọn cho giải thưởng nữ với 10 đề cử hàng đầu cho mỗi hạng mục.
Mỗi vị trí trong top 10 sẽ nhận được một số điểm nhất định, tương ứng với thứ hạng: 15 điểm vị trí số một, 12 điểm vị trí thứ hai, 10 điểm vị trí thứ ba và giảm dần đến 1 điểm cho vị trí thứ 10.
Thay đổi lớn nhất của giải thưởng năm 2025 là sự cân bằng về số lượng cúp giữa các nhân vật ở bóng đá nam và bóng đá nữ.
Ứng cử viên nặng ký cho giải Quả bóng vàng nam
Trong lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 69 vào đêm nay, tạp chí France sẽ trao các giải thưởng sau:
Quả bóng vàng nam và nữ
Cúp Kopa (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất) dành cho nam và nữ
Cúp Yashin (Thủ môn hay nhất) dành cho nam và nữ
Cúp Gerd Muller (Vua phá lưới CLB/ĐTQG) dành cho nam và nữ
Cúp Johan Cruyff (HLV xuất sắc nhất CLB/ĐTQG) dành cho nam và nữ
CLB của năm (Nam và nữ)
Giải Socrates (tôn vinh các hành động xã hội, nhân văn).
Trong đó, giải Quả bóng vàng nam được chú ý đặc biệt và cũng là tâm điểm của đêm Gala trao giải.
30 ứng cử viên được đề cử giải Quả bóng vàng gồm: Jude Bellingham (Anh, Real Madrid), Ousmane Dembélé (Pháp, Paris Saint-Germain), Gianluigi Donnarumma (Italy, PSG/Man City), Désiré Doué (Pháp, Paris Saint-Germain), Denzel Dumfries (Hà Lan, Inter), Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Thụy Điển, Sporting CP/Arsenal), Erling Haaland (Na Uy, Manchester City), Achraf Hakimi (Morocco, Paris Saint-Germain), Harry Kane (Anh, Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/PSG), Robert Lewandowski (Ba Lan, Barcelona), Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), Lautaro Martínez (Argentina, Inter), Kylian Mbappé (Pháp, Real Madrid), Scott McTominay (Scotland, Napoli), Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), João Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Michael Olise (Pháp, Bayern), Cole Palmer (Anh, Chelsea), Pedri (Tây Ban Nha, Barcelona), Raphinha (Brazil, Barcelona), Declan Rice (Anh, Arsenal), Fabián Ruiz (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool), Virgil van Dijk (Hà Lan, Liverpool), Vinícius Júnior (Brazil, Real Madrid), Vitinha (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Florian Wirtz (Đức, Leverkusen/Liverpool), Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona).
Hai gương mặt nổi là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng năm nay là Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barcelona).
Dembele có mùa giải bùng nổ khi ghi 35 bàn thắng, kiến tạo 16 đường sau 53 trận ra sân cho PSG. Tiền đạo người Pháp đóng vai trò quan trọng giúp PSG giành 5 danh hiệu là Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu.
Yamal có vai trò cực kỳ quan trọng ở Barcelona. Nhiều người cho rằng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này không kém gì Messi thời kỳ đỉnh cao. Trong mùa giải vừa qua, tiền đạo 18 tuổi đã ghi 18 bàn, kiến tạo 25 đường sau 55 trận. Anh góp công giúp Barcelona thâu tóm 3 cúp quốc nội là La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha. Cùng với đó, Yamal cũng giành ngôi á quân ở Nations League cùng đội tuyển Tây Ban Nha.
Dù không thể so sánh với Dembele về danh hiệu tập thể nhưng nếu xét về tầm ảnh hưởng cá nhân, Yamal có phần nhỉnh hơn so với người đàn anh.
Điều đáng tiếc là Dembele và nhiều cầu thủ khác của PSG chưa chắc tới tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng vì bận ra sân trong trận đấu bù ở Ligue 1 giữa PSG và Marseille. Trong trường hợp Dembele nhận giải, người đại diện của cầu thủ này sẽ lên nhận thay.
Ronaldinho, người từng gắn bó với cả Barcelona lẫn PSG, sẽ là người trao giải Quả bóng vàng này. Điều đó dường như là hé lộ của France Football liên quan tới chủ nhân của giải thưởng. Ở thời điểm này, cơ hội vẫn chia đều cho Dembele lẫn Yamal. Điều này khiến cho người hâm mộ hồi hộp tới phút chót.
Danh sách đề cử Quả bóng vàng nữ năm 2025
Sandy Baltimore (Pháp, Chelsea), Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride), Aitana Bonmatí (Tây Ban Nha, Barcelona), Lucy Bronze (Anh, Chelsea), Klara Bühl (Đức, Bayern), Mariona Caldentey (Tây Ban Nha, Arsenal), Sofia Cantore (Ý, Juventus/Washington Spirit), Steph Catley (Úc, Arsenal), Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City), Melchie Dumornay (Haiti, Lyon), Emily Fox (Mỹ, Arsenal), Cristiana Girelli (Ý, Juventus), Esther González (Tây Ban Nha, Gotham FC), Caroline Graham Hansen (Na Uy, Barcelona), Patri Guijarro (Tây Ban Nha, Barcelona), Amanda Gutierres (Brazil, Palmeiras), Hannah Hampton (Anh, Chelsea), Pernille Harder (Đan Mạch, Bayern), Lindsey Heaps (Mỹ, OL Lyonnes), Chloe Kelly (Anh, Manchester City/Arsenal), Frida Leonhardsen Maanum (Na Uy, Arsenal), Marta (Brazil, Orlando Pride), Clara Mateo (Pháp, Paris FC), Ewa Pajor (Ba Lan, Barcelona), Clàudia Pina (Tây Ban Nha, Barcelona), Alexia Putellas (Tây Ban Nha, Barcelona), Alessia Russo (Anh, Arsenal), Johanna Rytting Kaneryd (Thụy Điển, Chelsea), Caroline Weir (Scotland, Real Madrid), Leah Williamson (Anh, Arsenal).
Danh sách đề cử Kopa Trophy của nam
Ayyoub Bouaddi (Pháp, Lille), Pau Cubarsí (Tây Ban Nha, Barcelona), Désiré Doué (Pháp, Paris Saint-Germain), Estêvão (Brazil, Palmeiras/Chelsea), Dean Huijsen (Tây Ban Nha, Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Anh, Arsenal), Rodrigo Mora (Bồ Đào Nha, Porto), João Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona), Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus).
Danh sách đề cử Kopa Trophy của nữ
Michelle Agyemang (Anh, Brighton), Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid), Wieke Kaptein (Hà Lan, Chelsea), Vicky López (Tây Ban Nha, Barcelona), Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia).
Danh sách đề cử Yashin Trophy nam
Alisson Becker (Brazil, Liverpool), Yassine Bounou (Morocco, Al Hilal), Lucas Chevalier (Pháp, Lille/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Bỉ, Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Ý, Paris Saint-Germain/Man City), Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa), Jan Oblak (Slovenia, Atlético Madrid), David Raya (Tây Ban Nha, Arsenal), Matz Sels (Bỉ, Nottingham Forest), Yann Sommer (Thụy Sĩ, Inter).
Danh sách đề cử Yashin Trophy dành cho nữ
Ann-Katrin Berger (Đức, Gotham FC), Cata Coll (Tây Ban Nha, Barcelona), Hannah Hampton (Anh, Chelsea), Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton), Daphne van Domselaar (Hà Lan, Arsenal)
Danh sách đề cử Johan Cruyff Trophy (dành cho HLV nam)
Antonio Conte (Italy, Napoli), Luis Enrique (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Đức, Barcelona), Enzo Maresca (Italy, Chelsea), Arne Slot (Hà Lan, Liverpool)
Danh sách đề cử Johan Cruyff Trophy (dành cho HLV nữ)
Sonia Bompastor (Pháp, Chelsea), Arthur Elias (Brazil, đội tuyển Brazil), Justine Madugu (Nigeria, đội tuyển Nigeria), Renée Slegers (Hà Lan, Arsenal), Sarina Wiegman (Hà Lan, đội tuyển Anh).
Danh sách đề cử giải thưởng Câu lạc bộ nam
Barcelona (Tây Ban Nha), Botafogo (Brazil), Chelsea (Anh), Liverpool (Anh), Paris Saint-Germain (Pháp)
Danh sách đề cử Giải thưởng Câu lạc bộ nữ
Arsenal (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha), Chelsea (Anh), OL Lyonnes (Pháp), Orlando Pride (Mỹ)