Chủ tịch VFF nhắn nhủ điều đặc biệt với đội tuyển Việt Nam

Ngày 12/11, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có buổi gặp gỡ, động viên tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam, hiện đang đóng quân tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Người đứng đầu VFF biểu dương tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ trong giai đoạn thi đấu căng thẳng tại V-League vừa qua, đồng thời ghi nhận sự chuyên nghiệp của toàn đội khi duy trì thể lực và phong độ ổn định để nhanh chóng hòa nhập cùng đội tuyển quốc gia.

Ông Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Ông Tuấn đặc biệt gửi lời chúc mừng đến tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị chấn thương và sẵn sàng trở lại cống hiến cho màu áo đội tuyển. Trong phát biểu trước đó, Xuân Son khẳng định mình có thể đá trọn vẹn một trận đấu, đồng thời bày tỏ mong muốn được thi đấu ở trận gặp Lào sắp tới.

Về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, ông Tuấn nhấn mạnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần giữ sự tập trung và quyết tâm cao nhất trong những trận đấu còn lại của vòng loại, nắm giữ cơ hội đến cùng trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Chủ tịch VFF mong muốn đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại vòng loại Asian Cup 2027, trước mắt là trận gặp Lào trên sân khách ngày 19/11. Các trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng cao thương hiệu đội tuyển và tạo lợi thế trong các lễ bốc thăm chia bảng tại các giải quốc tế chính thức.

Đội tuyển Việt Nam tự tin thắng Lào (Ảnh: VFF).

Liên quan tới sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, trong chiều 12/11, thầy trò HLV Kim Sang Sik có buổi tập thứ hai tại Phú Thọ. Hậu vệ Xuân Mạnh cho biết, do lịch thi đấu V-League vừa kết thúc nên nửa đội hình ngày 11/11 phải tập ở khách sạn để hồi phục thể lực.

Tuy nhiên, đến hôm nay lực lượng của đội tuyển Việt Nam đã gần như đầy đủ và đội bắt đầu bước vào những buổi tập chiến thuật.

Nói về sự trở lại rất quan trọng của tiền đạo Xuân Son, Xuân Mạnh chia sẻ: “Xuân Son luôn mang năng lượng tích cực đến toàn đội. Cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười và truyền sự hứng khởi cho anh em”.

“Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trên đất Lào”, Xuân Mạnh chốt lại.