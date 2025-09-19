Xác định 8 cặp đấu vòng loại trực tiếp giải bóng chuyền nam thế giới

Các cặp đấu thuộc vòng 1/8 Ngày 20/9 14h30, Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan 19h00, Ba Lan – Canada Ngày 21/9 14h30, Argentina – Italy 19h00, Bỉ - Phần Lan Ngày 22/9 14h30, Bulgaria – Bồ Đào Nha 19h00, Mỹ - Slovenia Ngày 23/9 14h30, Tunisia – CH Czech 19h00, Serbia – Iran

Ở trận đấu rất được mong chờ giữa chủ nhà Philippines và Iran diễn ra tối qua, đội tuyển bóng chuyền nam Philippines thua sát nút 2-3 (25-21, 21-25, 25-17, 23-25 và 20-22).

Đội chủ nhà Philippines bị loại đáng tiếc (Ảnh: Inquirer.net).

Thất bại đáng tiếc này khiến cho Philippines rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A, họ buộc phải nhường vị trí nhì bảng cùng vé đi tiếp vào vòng 1/8 cho chính Iran.

Trong khi đó, ở bảng C, trận đấu có ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng giữa Pháp và Argentina kết thúc với chiến thắng 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 và 15-12) của Argentina trước Pháp. Argentina và Pháp cùng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở bảng F, ứng cử viên vô địch Italy thắng Ukraine 3-0 (25-21, 25-22 và 25-18). Italy vào vòng trong bằng vé nhì bảng F, trong khi Ukraine bị loại.

Đương kim vô địch Italy giành quyền đi tiếp (Ảnh: Inquirer.net).

Tại bảng H, bất ngờ lớn xảy ra khi đội hạng 7 thế giới Brazil bị loại. Đội tuyển bóng chuyền nam đến từ xứ sở samba bất ngờ để thua Serbia 0-3 (22-25, 20-25 và 22-25).

Đội bóng gây thất vọng nhất bảng đấu này là Trung Quốc. Đội bóng chuyền nam đến từ quốc gia tỷ dân thua chóng vánh CH Czech 0-3 (24-26, 19-25 và 18-25). Đội tuyển Trung Quốc thua cả 3 trận ở vòng đấu bảng.

Iran là đại diện duy nhất của châu Á còn sót lại ở vòng knock-out. 16 đội lọt vào vòng đấu này có Tunisia, CH Czech, Serbia, Iran, Mỹ, Slovenia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Argentina, Italy, Bỉ và Phần Lan.

Các trận đấu thuộc vòng 1/8 sẽ diễn ra trong các ngày 20, 21, 22 và 23/9. Đáng chú ý có cặp đấu giữa đương kim vô địch Italy (hạng 5 thế giới) gặp Argentina (hạng 9 thế giới). Ngoài ra, cặp đấu giữa Mỹ (hạng 3 thế giới) với Slovenia (hạng 4 thế giới) cũng hứa hẹn rất hấp dẫn.