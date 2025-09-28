Xác định hai đội tuyển vào chung kết giải bóng chuyền nam thế giới 2025

Trận bán kết giữa đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) thế giới Italy và đội số một thế giới Ba Lan được chú ý đặc biệt.

ĐKVĐ Italy giành quyền vào chung kết (Ảnh: Inquirer.net).

Sự nóng bỏng của trận đấu này sớm được thể hiện ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên. Đội tuyển bóng chuyền nam Italy phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 25-21 trước đội tuyển Ba Lan.

Sang hiệp hai, đội ĐKVĐ Italy còn vất vả hơn, khi đội tuyển Ba Lan cố gắng san bằng tỷ số. Dù vậy, nhờ kinh nghiệm, đội tuyển bóng chuyền nam Italy thắng 25-22, dẫn trước Ba Lan 2-0 sau hai hiệp.

Ở hiệp 3, đôi bên giành giật nhau từng điểm một. Một lần nữa, đội tuyển bóng chuyền nam Italy tỏ ra bản lĩnh hơn, chính xác hơn trong các pha bóng quyết định. Đội tuyển Italy thắng 25-23 trong hiệp đấu này.

Đối thủ của Italy trong trận chung kết sẽ là Bulgaria (Ảnh: Inquirer.net).

Chung cuộc, đội ĐKVĐ Italy thắng đội tuyển số một thế giới Ba Lan 3-0 (25-21, 25-22 và 25-23), giành quyền vào chung kết.

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Italy trong trận chung kết sẽ là Bulgaria (hạng 19 thế giới). Ở trận bán kết còn lại diễn ra trước đó vài giờ, Bulgaria thắng đội tuyển CH Séc (hạng 18 thế giới) 3-1 (25-20, 23-25, 25-21 và 25-22).

Trận chung kết giữa Italy và Bulagria sẽ diễn ra lúc 17h30 (theo giờ Việt Nam) hôm nay (28/9). Trước đó, vào lúc 13h30, đội tuyển CH Séc sẽ gặp Ba Lan trong trận tranh hạng ba.