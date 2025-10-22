Bóng đá Thái Lan thông báo về việc lựa chọn HLV đội tuyển quốc gia

Chiều qua (21/10), FAT bất ngờ sa thải HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản). Quyết định dứt khoát của FAT, cộng với việc vòng loại Asian Cup 2027 sẽ sớm quay lại vào tháng tới, khiến nhiều người dự đoán FAT đã có sẵn cái tên để thay thế ông Ishii.

FAT đã có sẵn ứng cử viên thay thế HLV Masatada Ishii? (Ảnh: Thairath).

Sáng nay, tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thairath thông tin: “Nguồn tin từ FAT cho biết, việc công bố HLV mới của đội tuyển Thái Lan sớm nhất sẽ diễn ra ngay trong hôm nay, còn muộn nhất sẽ là trong tuần tới”.

“Những Chú voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) sẽ sớm có trận đấu giao hữu quốc tế với Singapore vào ngày 13/11. Sau đó, Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Sri Lanka vào ngày 18/11, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027”, Thairath thông tin thêm.

Cũng theo tờ báo này, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng đội bóng xứ sở chùa vàng là ông Anthony Hudson (người Anh), nhân vật đang giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) FAT.

Đội tuyển Thái Lan sẽ sớm có các trận đấu quốc tế trong tháng tới (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, tờ Siam Sport cũng của Thái Lan liệt kê đến 10 cái tên có khả năng thay thế ông Masatada Ishii, đáng chú ý trong số này có cựu ngôi sao của bóng đá Hà Lan Ruud van Nistelrooy, cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc và Indonesia Shin Tae Yong (người Hàn Quốc), cùng các cựu danh thủ Thái Lan Kiatiauk Senamuang và Tawan Sripan.

Dù vậy, trong bối cảnh phải bổ nhiệm gấp rút như hiện nay, khả năng cao FAT sẽ nghiêng về các HLV hiểu bóng đá Thái Lan. Chính vì thế, các ông Ruud van Nistelrooy và Shin Tae Yong có thể không phù hợp với đội tuyển Thái Lan ở thời điểm này.

Ngược lại, GĐKT FAT Anthony Hudson cùng các HLV nội Kiatisuk và Tawan chiếm ưu thế lớn so với những ứng cử viên còn lại.

Đội tuyển Thái Lan đang có cơ hội lớn để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội bóng xứ sở chùa vàng đang dẫn đầu bảng D vòng loại thứ 3 của cúp châu Á diễn ra sau đây hai năm.