3 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á đồng loạt trống ghế HLV trưởng

Sau khi đội tuyển Thái Lan chia tay HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) vào chiều 21/10, đội bóng xứ sở chùa vàng nối gót các đội tuyển Indonesia và Singapore, trở thành đội tuyển khuyết HLV trưởng tại Đông Nam Á.

HLV Masatada Ishii bị FAT sa thải chiều 21/10 (Ảnh: FAT).

Cách đây chỉ ít ngày, chiều 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã sa thải HLV Patrick Kluivert (người Hà Lan). Còn từ nhiều tháng qua, Singapore cũng không có HLV trưởng, sau khi họ chia tay với HLV người Nhật Bản Tsutomu Ogura.

Ở các vòng đấu gần đây thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, HLV nội Gavin Lee giữ vai trò HLV tạm quyền của đội tuyển Singapore, nhưng đội bóng đảo quốc sư tử đang ráo riết tìm kiếm “thuyền trưởng” mới.

Điều đáng chú ý tiếp theo, các đội tuyển Thái Lan và Singapore sẽ sớm trở lại với vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11, nhưng họ vẫn thiếu HLV trưởng vào lúc này.

Phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi sa thải HLV Masatada Ishii trong buổi chiều 21/10, họ có thể quay lại với phương án sử dụng HLV nội. Hiện tại, bóng đá xứ sở chùa vàng không thiếu các HLV giàu năng lực, có uy tín lớn với giới cầu thủ Thái Lan, như các ông Kiatisuk Senamuang, Tawan Sripan và Dusit Chalernsam...

HLV Kluivert bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia sa thải ngày 16/10 (Ảnh: Reuters).

Trong số này, HLV Kiatisuk Senamuang đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho ghế HLV đội tuyển Thái Lan. “Zico Thái” hội đủ mọi yếu tố để ngồi vào chiếc ghế được người hâm mộ và giới bóng đá xứ sở chùa vàng kỳ vọng: Năng lực chuyên môn cao, vị thế với giới cầu thủ lớn, kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao phong phú, quan hệ tốt với Chủ tịch FAT Madam Pang…

Có thể đội tuyển Thái Lan sẽ sớm công bố HLV mới trong ít ngày nữa, vì họ cần người dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở chiến dịch vòng loại Asian Cup vào giữa tháng sau, trong bối cảnh đội bóng đất chùa vàng đang có cơ hội lớn để giành vé vào vòng chung kết (VCK) giải châu Á.

Trong khi đó, về phía đội tuyển Indonesia, có thể quá trình tìm kiếm HLV của họ sẽ lâu hơn, vì đội tuyển Indonesia không phải tham dự vòng loại Asian Cup 2027 (họ được vào thẳng VCK giải đấu này, sau khi có vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á).

Mãi đến giữa năm sau, đội tuyển Indonesia mới có nhiệm vụ quan trọng tiếp theo, đó là chiến dịch AFF Cup 2026.