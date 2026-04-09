Xác định đối thủ của U20 nữ Việt Nam và Thái Lan ở tứ kết giải châu Á

Lịch thi đấu tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026 16h ngày 11/4: Trung Quốc - Uzbekistan 20h ngày 11/4: Nhật Bản - Việt Nam 16h ngày 12/4: Thái Lan - Hàn Quốc 20h ngày 12/4: Triều Tiên - Australia

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam vào tứ kết bằng vé vớt dành cho một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Chúng ta đứng nhì trong số 3 đội xếp hạng 3 sau vòng bảng. Đội dẫn đầu trong nhóm 3 đội xếp hạng 3 là Uzbekistan.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam vào tứ kết giải châu Á, gặp U20 nữ Nhật Bản (Ảnh: ASEAN Football).

Đội bóng Trung Á là cũng là đội cuối cùng có vé vào tứ kết, sau trận thắng đậm 4-0 trước Jordan tối 8/4, trên sân Thammasat, tại Pathum Thani (Thái Lan).

Đối thủ của Uzbekistan ở tứ kết là U20 nữ Trung Quốc. Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh ở tứ kết là U20 nữ Nhật Bản.

Thái Lan (áo xanh) vào tứ kết gặp U20 nữ Hàn Quốc (Ảnh: FAT).

Một đội bóng khác thuộc Đông Nam Á là Thái Lan cũng gặp đối thủ rất mạnh ở tứ kết. Đối thủ của đội chủ nhà tại tứ kết sẽ là U20 nữ Hàn Quốc. Cặp tứ kết còn lại diễn ra giữa Australia và Triều Tiên.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 11/4 và 12/4, trên hai sân đều thuộc tỉnh Pathum Thani (Thái Lan), đó là sân Thammasat và sân vận động tỉnh Pathum Thani.

4 đội thắng ở tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup U20 nữ 2026, diễn ra ở Ba Lan (từ ngày 5/9 đến 27/9).