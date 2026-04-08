Kịch bản giúp U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết giải châu Á

Sau hai trận thua đậm với tỷ số 0-3 trước U20 nữ Trung Quốc và 1-4 trước U20 nữ Thái Lan, U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U20 nữ Bangladesh trong trận đấu vào tối qua (7/4).

U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Bangladesh (Ảnh: VFF).

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 khi có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -5. U20 nữ Việt Nam sẽ chờ đợi kết quả của hai bảng đấu còn lại để biết được có giành vé vào tứ kết khi nằm trong nhóm 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Hiện tại, ở bảng B, hai đội bóng cạnh tranh vị trí thứ ba là Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ. Hai đội bóng này chưa có được điểm nào. Đài Loan xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại với Ấn Độ (-7 vs -11).

Trong khi đó, ở bảng C, hai đội bóng Uzbekistan (0 điểm, hiệu số -8) và Jordan (0 điểm, -9) sẽ cạnh tranh vị trí thứ ba.

Căn cứ theo tình hình hiện tại, U20 nữ Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu đồng thời Đài Loan không thắng với cách biệt hai bàn trước Ấn Độ hoặc trận đấu giữa Uzbekistan và Jordan không có đội nào thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên.

Nhìn chung, cơ hội của U20 nữ Việt Nam vẫn khá rộng mở. Phát biểu sau trận đấu với Bangladesh, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức và chúng tôi giành được 3 điểm. Hiệp một phong độ của các cầu thủ chưa tốt và sau khi vào phòng thay đồ, tôi đã động viên sốc lại tinh thần, để họ tự tin hơn. Sang hiệp hai, các cầu thủ ra sân chơi rất tốt. Tôi rất hài lòng với điều đó”.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt (Ảnh: Wiki).

Bên cạnh kết quả tích cực, HLV trưởng U20 nữ Việt Nam cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng để cải thiện hiệu số. “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không cụ thể được. Chúng tôi cũng biết thủ môn của Bangladesh chơi rất tốt”.

Nói về khả năng đi tiếp của U20 nữ Việt Nam, HLV Okiyama cho biết toàn đội vẫn đang chờ kết quả các bảng đấu còn lại. Trong trường hợp giành vé vào tứ kết, U20 nữ Việt Nam có thể phải đối đầu những đối thủ mạnh như Nhật Bản hoặc Australia.

“Nếu chúng tôi đi tiếp, đối thủ sẽ là Nhật Bản hoặc Australia. Đây đều là những đội bóng mạnh trong nhóm top đầu châu Á. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng thi đấu”, HLV người Nhật Bản khẳng định.