Thất bại trước Trung Quốc và Thái Lan, U20 nữ Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp

Đội U20 nữ Việt Nam đã thi đấu không tốt ở vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026. Đội bóng của HLV Masahiko Okiyama đã toàn thua cả hai trận đấu trước Trung Quốc (0-3) và Thái Lan (1-4). Với kết quả này, U20 nữ Việt Nam đang xếp cuối bảng A với 0 điểm (hiệu số -6).

U20 nữ Việt Nam toàn thua cả hai trận gặp Thái Lan và Trung Quốc (Ảnh: FAT).

Xếp ngay trên U20 nữ Việt Nam là Bangladesh. Đội bóng này cũng chưa giành được điểm nào sau hai trận và có hiệu số -3. Hai đội Thái Lan và Trung Quốc đã nghiễm nhiên giành tấm vé đi tiếp khi có 6 điểm.

Mặc dù đang đứng cuối bảng sau hai trận thua đậm nhưng U20 nữ Việt Nam vẫn sáng cửa giành vé đi tiếp. Ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng, hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong số ba bảng đấu sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết.

Tình hình các đối thủ cạnh tranh 2/3 suất xếp thứ ba đi tiếp với U20 nữ Việt Nam rất bi đát. Ở bảng B, hai đội bóng đua tranh vị trí thứ ba là Uzbekistan (0 điểm, hiệu số: -8) và Jordan (0 điểm, -9). Còn ở bảng C, hai đội Đài Loan (0 điểm, -7) và Ấn Độ (0 điểm -11). Những đội bóng này đều có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn so với U20 nữ Việt Nam.

Bảng xếp hạng các bảng đấu ở giải U20 nữ châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Điều đó có nghĩa rằng chỉ cần giành chiến thắng trước Bangladesh ở lượt trận cuối, U20 nữ Việt Nam có thể lọt vào tứ kết. Tất nhiên, đội bóng của HLV Masahiko Okiyama cũng cần thắng đậm để cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại với các đội xếp thứ ba ở các bảng đấu.

Đây là cơ hội cuối cùng để U20 nữ Việt Nam cứu vãn số phận của mình. Người hâm mộ đang kỳ vọng đội bóng có thể giành chiến thắng trước đối thủ khá yếu là Bangladesh. Trận đấu giữa U20 nữ Việt Nam và Bangladesh diễn ra vào lúc 20h ngày 7/4.