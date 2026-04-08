U20 nữ Việt Nam vào tứ kết giải châu Á, gặp thử thách cực đại

Hôm qua (7/4), U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 1-0 trước U20 nữ Bangladesh. Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko phải chờ vào kết quả của loạt trận đấu ở bảng B và C diễn ra vào chiều nay để biết được số phận của mình.

U20 nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U20 nữ châu Á (Ảnh: VFF).

Cuối cùng, U20 nữ Việt Nam đã nhận được tin vui. Ở bảng C, Ấn Độ đã giành chiến thắng 3-1 trước Đài Loan trong trận đấu cuối cùng. Như vậy, Ấn Độ đã vươn lên xếp thứ ba bảng B với 3 điểm (hiệu số -9).

Đội bóng này chắc chắn xếp dưới U20 nữ Việt Nam (3 điểm, hiệu số -5) trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Do đó, các cô gái Việt Nam nghiễm nhiên nằm trong nhóm 2/3 đội xếp thứ ba tốt nhất mà không cần quan tâm tới trận đấu giữa Uzbekistan và Jordan ở bảng B vào tối nay.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, U20 nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng giải châu Á. Trước đó, đội bóng trẻ của Việt Nam từng làm được điều tương tự vào năm 2004.

Bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).

Đội U20 nữ Việt Nam chỉ còn cách tấm vé tham dự World Cup đúng một trận tứ kết. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko sẽ phải đối diện với thử thách rất khó khăn là Nhật Bản. Đội bóng xứ Mặt trời mọc đã đứng đầu bảng C với 3 trận toàn thắng trước Australia, Ấn Độ và Đài Loan.

Trong quá khứ, Nhật Bản là đội bóng thành công nhất ở giải U20 nữ châu Á khi có 6 lần vô địch và 2 lần giành ngôi á quân. Điều đó có thể hình dung khó khăn của U20 nữ Việt Nam trong trận tứ kết (tranh vé dự World Cup) diễn ra vào lúc 20h ngày 11/4.