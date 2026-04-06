U20 nữ Việt Nam quyết tâm thắng đậm để giành vé vào tứ kết giải châu Á

Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/4 (giờ Việt Nam). Sau hai lượt trận đầu tiên thua Trung Quốc, Thái Lan và chưa giành được điểm số, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang nỗ lực tập trung tối đa cho mục tiêu giành chiến thắng ở lượt trận quyết định, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.

Lê Hồng Yêu thể hiện quyết tâm trước trận gặp Bangladesh (Ảnh: VFF).

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Lê Hồng Yêu cho biết toàn đội đang rất quyết tâm: “Sau 2 trận đấu chưa có điểm và chưa có bàn thắng, trận ngày mai chúng em sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng và giành chiến thắng”.

Cầu thủ thuộc CLB Phong Phú Hà Nam cũng cho biết những bài học quan trọng mà toàn đội rút ra sau hai trận đấu vừa qua: “Kinh nghiệm rút ra sau 2 trận đấu là chúng em phải chắt chiu cơ hội, hô hào, động viên nhau, thông tin nhau nhiều hơn”.

Theo cục diện hiện tại, U20 nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối, đồng thời chờ kết quả thuận lợi ở các bảng B và C để cạnh tranh cơ hội đi tiếp.

Theo điều lệ giải, ngoài các đội nhất và nhì bảng, hai trong ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé vào tứ kết. Cơ hội vẫn còn với U20 nữ Việt Nam, dù không dễ dàng, nhưng toàn đội đang hướng đến trận đấu ngày mai với tinh thần quyết tâm cao nhất.