Xác định các cặp đấu vòng 1/8 Europa League

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League 2025-26 Genk - Freiburg Ferencvaros - Braga Bologna - AS Roma Stuttgart - Porto Lille - Aston Villa Celta Vigo - Lyon Nottingham Forest - Midtjylland Panathinaikos - Real Betis

Hai CLB có thành tích tốt nhất ở vòng phân hạng là Lyon và Aston Villa sẽ lần lượt chạm trán Celta Vigo và Lille. Cặp đấu giữa Aston Villa và Lille tái lập cuộc đụng độ ở tứ kết UEFA Conference League 2023-24.

Khi đó, hai bên hòa nhau 3-3 sau hai lượt trận và Aston Villa chỉ có thể đi tiếp nhờ chiến thắng ở loạt đá luân lưu 11m. Màn tái ngộ của hai đội ở vòng 1/8 UEFA Europa League năm nay hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

Aston Villa được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu ở Europa League năm nay (Ảnh: Reuters).

Đại diện nước Đức Stuttgart đối đầu Porto, đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và từng vô địch cả UEFA Champions League lẫn Europa League.

Bóng đá Italy có cuộc chiến nội bộ ở vòng 1/8 Europa League, khi AS Roma chạm trán Bologna. Xét về đẳng cấp và phong độ, CLB thủ đô Roma được đánh giá cao hơn về cơ hội tiến vào tứ kết.

Đại diện còn lại của Premier League là Nottingham Forest chạm trán Midtjylland. Dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên đại diện Đan Mạch là đối thủ không hề dễ chơi và thi đấu ấn tượng khi gặp đối thủ mạnh hơn.

Các trận lượt đi vòng 1/8 Europa League 2025-26 sẽ diễn ra vào ngày 13/3 tới, trong khi các trận lượt về được đá vào ngày 20/3.

Ở vòng 1/8 UEFA Conference League 2025-26, đại diện nước Anh là Crystal Palace chạm trán AEK Larnaca còn Fiorentina gặp Rakow. Lịch thi đấu của Conference League cùng thời điểm với Europa League.